Polizist schießt auf Mann im Berliner Dom 

Zwischenfall im Berliner Dom: Ein Polizist hat am Sonntagnachmittag auf einen Mann geschossen.

Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen vor Ort

Im Berliner Dom hat ein Polizist am Sonntagnachmittag auf einen Mann geschossen. Den Vorfall in der Hauptstadt bestätigte jetzt die Berliner Polizei via Twitter.