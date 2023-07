Heftige Waldbrände auf Rhodos: Deutsche Urlauber löschen Flammen mit Pool-Wasser

Von: Robin Dittrich

Teilen

Auf Rhodos flüchten noch immer zehntausende Menschen vor den Waldbränden. Deutsche Touristen helfen den örtlichen Einsatzkräften jetzt sogar bei der Löschung.

Rhodos – Auf griechischen Urlaubsinseln kommt es aktuell zu einigen starken Waldbränden. Besonders stark betroffen ist die Insel Rhodos. Viele Ortsansässige und auch Touristen helfen den Einsatzkräften bei ihren Löscharbeiten – mit teils ungewöhnlichen Mitteln.

Deutsche Touristen löschen Brände auf Rhodos mit Pool-Wasser

Auch wenn in einigen Teilen von Rhodos ein Zurückgehen der Waldbrände gemeldet wird, leiden viele Menschen noch immer unter den Flammen. Aufgrund starker Winde gestalten sich die Löscharbeiten schwierig, die Brände werden immer wieder angefacht. Neben den rund 260 Feuerwehrleuten im Einsatz, helfen auch Einheimische und sogar Urlauber dabei, die Flammen zu bekämpfen. Bei den Löscharbeiten sind auch deutsche Touristen beteiligt, wie Reporter beobachteten.

Dutzende Touristen auf Rhodos helfen Einheimischen und Rettungskräften dabei, die Waldbrände zu bekämpfen. © Petros Giannakouris/AP

In einigen Bildern ist zu sehen, wie diese immer wieder Wasser aus Pools mit Messbehältern und Eimer schöpfen, um kleinere und größere Brandnester zu bekämpfen. Auch Feuerlöscher und Handtücher kamen bei den ungewöhnlichen Löscharbeiten zum Einsatz. Rund 19.000 Menschen wurden mit Bussen und Booten am Wochenende aus den Gefahrengebieten gebracht. Die, die nicht wegkönnen, dürfen oder möchten, beteiligen sich an den Arbeiten.

Lage entspannt sich in einigen Gebieten – Rhodos kämpft um sein Image

Wie viele Reporter vor Ort in Rhodos meldeten, entspannte sich die Lage in einigen Waldbrand-Gebieten etwas. Die Brandgefahr bleibt bei bis zu 47 Grad jedoch nach wie vor hoch. Eine besondere Leistung konnten die Rettungskräfte der griechischen Feuerwehr sowie 3000 Helfer in der Nacht zum Mittwoch (26. Juli) feiern. Das beliebte Feriendorf Gennadi im Südosten der Insel konnte von ihnen gerettet werden, nachdem bereits einige Häuser den Flammen zum Opfer gefallen waren. Auch dort kamen Löschflugzeuge und -helikopter zum Einsatz.

Anders als von einigen Beobachtern angenommen, steht nicht die gesamte Insel Rhodos in Flammen. In einigen Teilen der Inseln ist von den Feuern wenig bis gar nichts zu spüren. Dennoch sind viele Menschen aufgrund der geteilten Bilder verunsichert und möchten ihre teils bereits gebuchte Reise nicht mehr antreten. „Wir wollten wirklich gerne kommen, aber hier heißt es, dass die Situation bei euch sehr schlimm ist. So haben wir uns schweren Herzens entschieden, die Flüge zu stornieren“, schrieb beispielsweise ein Deutscher als Stornierungsgrund an seinen griechischen Vermieter. (rd mit ap/dpa)