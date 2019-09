Polizei erschießt Mann bei Fahrzeugkontrolle in Potsdam - er soll Waffe gezogen haben

Eine Fahrzeugkontrolle auf dem Berliner Ring endete am Mittwoch tödlich. Der Mann am Steuer soll eine Waffe gezogen haben und wurde von der Polizei erschossen. Nach ihm wurde offenbar gesucht.

Potsdam - Bei einer Fahrzeugkontrolle ist am Mittwoch auf dem Berliner Ring ein Mann von der Polizei erschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Beamten das Fahrzeug gegen 15.30 Uhr an der Anschlussstelle Hellersdorf auf der A10 nordöstlich von Berlin gestoppt.

Die polnischen Kennzeichen des Wagens waren wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes im Nachbarland zur Fahndung ausgeschrieben. Nach Informationen der BZ habe es sich dabei um eine Beziehungstat gehandelt.

Fahrer soll Waffe auf Polizisten gerichtet haben

Nach ersten Erkenntnissen richtete der Fahrer eine Waffe auf die Polizisten, wie die Behörde mitteilte. Die Beamten schossen demnach mehrfach auf den Mann und verletzten ihn dabei tödlich. Die Ermittlungen zur zweifelsfreien Identität des Mannes liefen am Abend noch.

Die Berliner Polizei wird noch immer von einem schweren Verkehrsunfall in der Hauptstadt in Atem gehalten, bei dem vier Passanten auf dem Bürgersteig von einem SUV erfasst und getötet wurden. Eine Haftstrafe droht einem 37-Jährigen, der ohne gültigen Führerschein unterwegs war in der Verkehrssünderkartei 373 Punkte ansammelte.

dpa