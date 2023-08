„Sechser im Lotto“ im Ostsee-Urlaub: Kinder machen Fund am Strand – Naturführer bleibt Spucke weg

Von: Armin T. Linder

Kindern aus einer Reisegruppe wurden an der Ostsee mit einem faszinierenden Fund belohnt. Ein Naturführer spricht von einem „Sechser im Lotto“.

Prerow - Bernstein gilt als das „Gold des Meeres“. Das Material übt auf viele eine unglaubliche Faszination aus. Mancher Urlauber geht an Ostsee und Nordsee gar gezielt auf die Suche nach Bernstein am Strand. Es gib sogar geführte Touren dafür (siehe Video oben). Die Chancen steigen laut NDR nach kalten und stürmischen Nächten, insbesondere im Herbst und Winter. Doch viele müssen ihre Suche enttäuscht und ohne Fund abbrechen.

Ostsee: Kinder finden Bernstein in Prerow – und das mitten im Sommer

Bernstein als Urlaubs-Souvenir ist also eine Rarität mit hohem ideellem Wert. Das gilt es zu wissen, um die Begeisterung zu verstehen, die aus dem Facebook-Post eines Reiseveranstalters aus Mecklenburg-Vorpommern hervorgeht. Er war mit einer Tour-Gruppe am Nordstrand von Prerow auf der Ostsee-Halbinsel Fischland-Darß-Zingst unterwegs. Darunter waren auch Familien mit Kindern, erklärt er auf Rückfrage. Es handelte sich um eine Tour zum Thema Bernstein, aber nicht nur. „Es geht um Strandfunde ALLER Art. Bernstein ist nur ein Thema von vielen.“ Dabei sammelten die Teilnehmer auch noch den Müll und konnten sehen, was Urlauber alles wegwerfen - von Zigarettenkippen über Bierdeckel bis Pflaster, wie ein Foto zeigt. Für ihren Fleiß wurden die Kleinen belohnt.

Ostsee: Bernstein-Fund wie ein „Sechser im Lotto“?

„Oh, wie freue ich mich jedes Mal, wenn die mitwandernden Kinder die größten Klunker finden!“, schreibt der Naturführer. Ein zweites Foto zeigt, was er meint: Beim Küstenputz ist der Gruppe ein großes Stück Bernstein in die Hände gefallen. Das wunderschön funkelt. Und das zu dieser Jahreszeit eigentlich eine Seltenheit ist. „Mir blieb bei diesem Stück kurz die Sprache weg - das ist für Sommerverhältnisse ein Sechser im Lotto!“

Er sieht es als Lohn für die Mühen. „Soll ich verraten, woran es lag? Die ganze Gruppe hat fleißig Müll am Strand gesammelt, einer hat seine Belohnung gleich bekommen! (Die anderen bekommen sie später - Karmapunkte vergehen nicht.)“ Soll heißen: Ein Kind durfte den Bernstein-Klunker mit nach Hause nehmen, wo er wohl noch jahrelang an einen schönen Ostsee-Urlaub erinnern wird. Die anderen Kinderaugen dürften etwas neidisch geworden sein - doch der Reiseveranstalter hofft, dass der restliche Nachwuchs auch noch belohnt wird.

Wer jetzt auch loszieht, um auf Bernstein-Suche an der Ostsee zu gehen, findet Tipps im Video oben, sollte allerdings eines beachten: Das fossile Harz kann mit Phosphor verwechselt werden, das sich entzünden und Brandwunden verursachen kann. Davor wurde unlängst auch ein anderer Urlauber gewarnt, der sich über seine Entdeckung freute. (lin)