Hitzewelle in Österreich: Heute heißester Tag des Jahres – dann folgt gigantischer Absturz

Die Hitze ist in Österreich gerade erst angekommen und bereits jetzt könnte der heißeste Tag des Jahres erreicht sein. Es folgt ein enormer Temperatursturz.

Wien – Die erste Hitzewelle in diesem Sommer hat sich in Österreich breit gemacht. Bereits am zweiten offiziellen meteorologischen Sommertag könnte der wärmste Tag dieses Jahres in der Alpennation erreicht sein, wie das Wetterportal wetter.at zuvor berichtet hatte. Doch schon bald soll ein Temperaturabsturz folgen, der seiner gleichen sucht. Zudem drohen schwere Unwetter.

Bundesweite Hitzewelle: Österreich erreicht wärmsten Tag des Jahres

Demnach könnte am Donnerstag (22. Juni) mit 36 Grad in Innsbruck der Wärmerekord 2023 in Österreich geknackt worden sein. Landesweit seien die Temperaturen tagsüber auf mindestens 32 Grad gestiegen, vielerorts sogar auf 34 bis 35 Grad. Grund für die enorme Hitze sei das Hochdruckgebiet „Antoinette“, das seit Tagen heiße Luft aus dem Süden Richtung Österreich treiben würde.

Und auch in den kommenden Tagen bleibe die Hitze über Österreich vorerst bestehen. Jedoch würden die hohen Temperaturen bereits ab Donnerstagnachmittag in den Abendstunden zu schweren Unwettern führen, weshalb der Freitag mit rund 19 bis 23 Grad deutlich kühler werden könnte. Anschließend sollen die Temperaturen erneut landesweit auf 24 bis 32 Grad für die kommenden sieben Tage steigen.

Wetter in Österreich: Nach der Hitze folgt das Unwetter

Für Donnerstagabend wurde eine von Westen kommende Kaltfront angekündigt, die insbesondere über dem Alpenhauptkamm und nördlich davon für schwere Gewittern und Unwettern sorgen könnte. Ausschließlich im Burgendland und in der Region Wien sei weniger wahrscheinlich mit Unwettern zu rechnen. Laut den Experten von wetter.at soll es dabei in der Nacht zu Freitag teilweise zu „Hühnereier-Hagel“ kommen, also Hagelkörner in der Größe von Eiern. Bereits am Mittwoch sei es zu schweren Untwettern in Österreich gekommen. In Deutschland wurde die Hitze bereits durch vereinzelte Gewitter unterbrochen, weitere Unwetter mit Tornados werden erwartet.

Österreich erwartet Temperaturabsturz von mehr als 20 Grad in zwei Wochen

Die Hitzewelle scheint in Österreich ohnehin von begrenzter Dauer zu sein. Denn bereits in einer Woche soll es laut Vorhersagen von wetter.at wieder deutlich kälter werden. Demnach soll nur sieben Tage nach dem vermutlich wärmsten Tag des Jahres die Temperaturen auf 21 Grad fallen. In zwei Wochen sei — Stand jetzt – mit Temperaturen von gerade einmal 15 Grad zu rechnen – mehr als 20 Grad Unterschied zur derzeitigen Hitzewelle.

Der Sommer dürfte damit jedoch in Österreich noch nicht zu Ende sein. Zwar würden die Meteorologen in diesem Jahr nicht erneut mit einer Hitzewelle dieser Größe rechnen, jedoch könnten einzelne Tage für weitere Rekorde in diesem Jahr sorgen. „Dass im Juni 35 Grad erreicht werden, kommt in Österreich seit Ende der 1990er-Jahre alle ein bis zwei Jahre vor“, erklärte Klimatologe Alexander Orlik von der GeoSphere Austria gegenüber wetter.at. „Früher war das deutlich seltener. Von den 1950er-Jahren bis Mitte der 1990er-Jahre gab es das durchschnittlich nur alle fünf Jahre.“

