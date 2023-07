Zweite Haftstrafe in diesem Jahr: Klima-Kleberin kündigt nach Urteil direkt nächsten Protest an

Von: Robin Dittrich

Mit ihren Protesten zieht die „Letzte Generation“ viele Blicke auf sich. Einige Klima-Kleber müssen jetzt eine Haftstrafe antreten – aufhören wollen sie nicht.

München – Eine Gefängnisstrafe ist dazu gedacht, dass Menschen resozialisiert werden und um die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen. Eine Klima-Aktivistin zeigt sich von ihrer Verurteilung unbeeindruckt und kündigte weitere Proteste an, obwohl sie bereits zum zweiten Mal zu einer Haftstrafe verurteilt wurde.

Klima-Aktivistin erneut zu Haftstrafe verurteilt – trotzdem weitere Proteste angekündigt

Immer wieder werden Mitglieder der „Letzten Generation“ zu Haftstrafen aufgrund ihrer Proteste verurteilt. Die 24-jährige Klimaaktivistin Maja W. wurde im April 2023 zu einer viermonatigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Bestraft wurde Maja W. für das Festkleben am Rahmen eines Werkes des Malers Lucas Cranach im Jahr 2022 sowie der Teilnahme an einer Straßenblockade. Dadurch wurde sie aufgrund des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der versuchten Nötigung schuldig gesprochen.

Die Klimaaktivistin Maja W. wurde erneut zu einer Haftstrafe verurteilt – gemeinsam mit drei weiteren Unterstützern der „Letzten Generation“. © Olaf Wagner/Imago

Die ausgesprochene Haftstrafe gegen Maja W. wurde ohne Bewährung verhängt. Nach ihrer Verurteilung sagte die Klimaaktivistin: „Dieses Urteil macht mir unheimlich Angst & mich unglaublich wütend. Aber viel mehr Angst macht mir, was passiert, wenn wir jetzt nicht handeln. Ich werde nicht dabei zusehen, wie wir die Gesellschaft in die Vernichtung führen.“ Die Haftstrafe ist bislang nicht rechtskräftig, weshalb Maja W. weiter an Protesten teilnahm. Jetzt wurde sie erneut verurteilt.

Klima-Aktivistin Maja W. kündigt weitere Proteste in Bayern ab August an

Das Landgericht Kempten hat vier Aktivisten der „Letzten Generation“ zu zweimonatigen Gefängnisstrafen ohne Bewährung verurteilt. Eine von ihnen war erneut Maja W., die trotz ihrer wiederholten Verurteilung weitere Proteste ankündigte: „Ich wurde gerade zu einer zweimonatigen Freiheitsstrafe für eine friedliche Sitzblockade hier in Kempten verurteilt. Ich weiß aber, dass sich die Klimakatastrophe nicht einfach so wegsperren lässt.“

Weiter führte Maja W. aus, dass „wir deswegen jetzt auch nicht einfach aufhören, friedlichen und effektiven Protest zu leisten. Deswegen gehe ich ab Mitte August wieder in Bayern auf die Straße.“ Neben Maja W. wurden auch Karl B., Christoph M. und Max W. verurteilt. „Es stimmt mich nicht froh, ins Gefängnis zu müssen. Aber zwei Monate Haft sind gar nichts im Vergleich zu dem, was meine Kinder werden durchmachen müssen“, reagierte Karl B. auf seine Verurteilung.