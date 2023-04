Provinzpräsident von Trient will 70 Bären töten

Von: Johannes Welte

Brunos und Gaias Halbruder MJ5 soll auch geschossen werden © Alessandra Zanotto Facebook

Die Diskussion um die Zukunft der Bären im italienischen Trentino eskaliert nach dem Tod eines Joggers. Die Bärin Gaia hatte diesen am 5. April getötet. Provinzpräsident Maurizio Fugatti hat jetzt auch die Tötung eines zweiten Bären verfügt: Es ist Gaias und Brunos Halbbruder - des Bären, der 2006 in Bayern erschossen wurde. Weitere 70 Tiere sollen folgen!

Trient -Während der Gerichtsstreit in Trient noch nicht entschieden ist, ob Bärin Gaia eingeschläfert wird oder nicht, hat Fugatti am Mittwochnachmittag per Dekret den Abschuss des 18 Jahre alten männlichen Bären MJ5 angeordnet. Es ist der Halbbruder von Gaia, die den Jogger Andrea Papi getötet hat - und von Bruno, der 2006 nahe Schliersee erschossen wurde. Sie haben den gleichen Vater.

Einheimische nennen den Bären „The Boss“

Die Einheimischen nennen den Bären MJ5 „The Boss“. Der Tierbeobachter Paolo Togni berichtet in einem Zeitungsbercht über das mächtige Tier: „Während der Paarungszeit sehe ich oft von Zusammenstößen gezeichnete Männchen, Mj5 hingegen ist immer ohne Kratzer, auch aus diesem Grund haben wir habe ihn in Boss getauft.“

Doch Boss hat einen Menschen fast getötet: MJ5 hatte erst am 5. März dieses Jahres den 38-jähriger Eisenbahner Alessandro Cicolini aus Cles im Tal Val di Sole an einem Waldrand angegriffen, als dieser seinen Hund am Rande des Dorfes Rabbi ausführte. Der Bär biss dem Mann in Kopf und Arm. Cicolini überlebte nur, da sie beide bei der Attacke einen Abhang hinabrollten und er dabei an an einem Gebüsch hängen blieb. Der Bär rollte weiter und verschwand.

70 Bären sollen im Trentino getötet werden

Der Präsident der Autonomen Provinz Trient, Maurizio Fugatti © Provincia Trento

Fugatti will auch noch einen dritten Bären töten lassen, da dieser sich zu nahe an menschliche Siedlungen gewagt habe. Eine Petition gegen die Tötung der drei Bären haben bereits 24000 Menschen unterschrieben. Massimo Vitturi, Vorsitzender des Tierschutzverbandes Lav Wild Animals, spricht bei dem Vorfall mit Boss von einem „Unfall mit einer Person“.

Präsident Fugatti, Mitglied der rechten Lega Nord, hatte heute in einem Interview mit der Tageszeitung L‘Adige auch mit dem Abschuss von Dutzenden weiterer Bären gedroht: „Ich bin bereit, 70 Bären zu töten, wenn Sie uns nicht sofort sagen, wohin wir sie bringen sollen.“ Fugatti hatte bereits von der Regierung in Rom gefordert, die auf 120 Exemplare geschätzte Bärenpopulation im Trentino auf 50 zu reduzieren. 70 Tiere einzufangen und woanders auszusetzen bzw. in Tierparks unterzubringen, dürfte aber unrealistisch sein. Umweltminister Gilberto Pichetto Fratin hatte sich bislang eher ablehnend dazu geäußert.

Video von Aktivisten aus dem Bärenknast Casteller © #stopcasteller

Video zeigt erschütternde Zustände im Bärenknast

Unterdessen riegelt die Polizei das Bärengehege Casteller, in dem Gaia jetzt untergebracht ist, hermetisch ab. Hier landen Bären, die man gefangen hat, da sie als Problemtiere eingestuft wurden. Verdeckte Streifen sollen im Umfeld des Geländes Befreiungsversuche oder Anschläge auf die Bärin verhindern. „Es geht ihr gut, sie bekommt Obst zu Fressen“, heißt es vor Ort. Doch es werden weder Tierschützer noch Journalisten zum Gaia durchgelassen, es werden auch keine aktuellen Fotos von ihr herausgegeben. Wie es in dem Gelände aussieht, zeigt ein Video von Tierrechtsaktivisten, die vor zwei Jahren in das Gelände eingebrochen sind und dort Filmaufnahmen gemacht haben.