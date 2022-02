Neuer Exoplanet bei benachbartem Zwergstern entdeckt: „Bedeutsamer Erfolg“

Von: Julia Schöneseiffen

Der erdnächste Stern Proxima Centauri wird von mindestens drei Exoplaneten umkreist. Der dritte Planet wurde erst kürzlich entdeckt.

Cerro Paranal - Das Universum fasziniert die Menschen seit je her. Nun hat ein Forscherteam einen neuen Planeten, bei unserem benachbarten Stern Proxima Centauri entdeckt. Der Proxima Centauri ist der Stern, der nach der Sonne am nächsten an der Erde liegt. Der rote Zwergstern ist also unser Nachbar – dabei liegt er 4,2 Lichtjahre von uns entfernt. Vor etwa fünf Jahren wurde der erste Planet, der Proxima Centauri umkreist, entdeckt. Bei „Proxima Centauri b“ handelt es sich um einen erdgroßen Planeten, der den Zwergstern mit einem Abstand umrundet, bei dem theoretisch die Anwesenheit von flüssigem Wasser auf der Oberfläche möglich ist.

Diese künstliche Darstellung zeigt den Planeten Proxima b, der den Stern Proxima Centauri umkreist. © ESO / M. Kornmesser / dpa

Anfang 2020 fanden Forscher dann Hinweise auf einen zweiten Planeten. Proxima Centauri c braucht 5,3 Jahre um den Stern zu umrunden und hat etwa eine siebenfache Masse der Erde. Vermutlich handelt es sich bei Proxima c um einen Gasplaneten, auf dessen Oberfläche eine Temperatur von -234 Grad Celsius herrscht.

Neuer Exoplanet entdeckt: Dritter Planet umrundet Proxima Centauri

Jetzt fand eine Forschungsgruppe um João Faria vom Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço in Portugal einen dritten Planeten. Mithilfe des Präzisionsspektografen ESPRESSO am Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile entdeckte das Team den Proxima Centauri d. Die Ergebnisse veröffentlichten die Forscher nun in der Fachzeitschrift Astronomy & Astrophysics.

Proxima d umrundet den Stern innerhalb von 5,12 Tagen und ist etwa 4 Millionen Kilometer von dem roten Zwerg entfernt. Zum Vergleich: Der Abstand zwischen Erde und Sonne beträgt 150 Millionen Kilometer. Damit ist der Abstand zwischen dem Exoplaneten Proxima d und dem Zwergstern sehr gering, weshalb es auf der Oberfläche des Proxima d zu heiß für lebensfreundliche Bedingungen ist.

Forscher entdecken neuen Planeten beim Stern Proxima Centauri: „Äußerst bedeutsamer Erfolg“

Vor zwei Jahren gab es erste Hinweise auf den Planeten mit einer 2,5-fachen Masse des Mars. Damit ist er der leichteste Exoplanet, der je mit der Radialgeschwindigkeitstechnik entdeckt wurde. Bei dieser Methode werden die winzigen Schwankungen in der Bewegung eines Sterns gemessen, die durch Anziehungskraft eines Planeten entstehen.

„Dieser Erfolg ist äußerst bedeutsam“, erklärt Pedro Figueira, der bei der ESO das Instrument ESPRESSO betreut. „Er zeigt, dass die Radialgeschwindigkeitstechnik das Potenzial hat, leichte Planeten wie unseren eigenen zu entdecken, die vermutlich die häufigsten in unserer Galaxie sind und die möglicherweise Leben, wie wir es kennen, beherbergen können.“ Auch der Forscher Faria freut sich über die Entdeckung des Exoplaneten: „Dieses Ergebnis zeigt deutlich, wozu ESPRESSO in der Lage ist, und macht mich neugierig darauf, was es in der Zukunft noch alles finden wird“, erklärt er in einer Pressemitteilung der ESO.

Bei einer gewöhnlichen Forschungsreihe entdeckten Astrophysiker keinen Planeten, dafür aber ein unbekanntes Objekt im Weltraum. (jsch)