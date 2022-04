Neue Runde im Gemetzel von Johnny Depp und Amber Heard: „Wie zwei kämpfende Kinder“

Von: Magdalena von Zumbusch

Nach bereits jahrelangem Rechtsstreit von Schauspielerin Amber Heard und Hollywoodstar Johnny Depp wird aktuell ein Verleumdungsprozess geführt. © Victoria Jones/Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

Die dritte von fünf angekündigten Prozesswochen geht zu Ende: Eine Millionenspende und eine Liebeslüge werden diskutiert, und: Der Ausschluss Depps von „Fluch der Karibik 6“.

Richmond - Am Bezirksgericht von Fairfax County im US-Staat Virginia verklagt Johnny Depp seine Ex-Frau Amber Heard auf 50 Millionen Dollar Schadensersatz wegen Verleumdung. Mehr als die Hälfte des Prozesses ist bereits geschafft.

Prozess Johnny Depps gegen Amber Heard: Aufhänger ist ein Artikel in der „Washington Post“

Die dritte Prozesswoche in dem Schadensersatzprozess des Ex-Paars vor einem Gericht in Virginia geht am Freitag (29. April) zu Ende. Johnny Depp hat seine Ex-Frau wegen eines Artikels in der Washington Post, wegen Verleumdung auf 50 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt. In dem Artikel schrieb Heard, ohne seinen Namen zu nennen, über Erfahrungen von häuslicher Gewalt. Heard hatte Gegenklage in Höhe von 100 Millionen Dollar erhoben. Insgesamt seien fünf Wochen anberaumt worden: Die Richterin Penney S Azcarate habe für den 9. bis 12. Mai laut Nachrichtenportal inews.co.uk eine Beratungspause anberaumt, sodass der Prozess wohl am 19. Mai enden wird.

Es bleiben also noch zwei volle Prozesswochen. Bislang scheint der Prozess für beide Parteien nicht ideal zu laufen: Dass Heard verbal und in mindestens einem Fall auch physisch gewalttätig gegen ihren Ex-Mann wurde, ist durch Tonbandaufnahmen der Gespräche des Paars jetzt belegt. Dass Johnny Depp in den Jahren der Beziehung aber durch eine besonders exzessive Phase seines wohl dauerhaften Drogenkonsums ging, ist nach Fotos, Zeugen-Schilderungen und geständigen Aussagen Depps ebenfalls unbestreitbar. Auch, dass ihm schon diverse Widersprüche in seinen Aussagen nachgewiesen wurden, wird nicht zu seinen Gunsten spielen.

Howard Stern über den Prozess in der Öffentlichkeit: „Genau das, was Narzissten möchten“

Doch ungeachtet des Prozessausgangs werden beide Parteien jedenfalls enorme Medienaufmerksamkeit gewonnen haben und damit erreicht haben, worum es wohl nicht zuletzt geht: „Der Grund, warum er den Prozess haben wollte ist, dass es im Fernsehen übertragen wird, das ist genau das, was Narzissten möchten“, meint der Moderator Howard Stern am Montag in seiner Radiosendung bei SiriusXM über Depps Psyche (und wohl auch Medienstrategie). Gleich drei Sender streamen den Prozess, teils live, wie inews.co.uk berichtet: Sky News, das Law & Crime Network und der Sender Court TV. Er nehme das Paar vor Gericht „wie zwei kämpfende Kinder“ wahr, fasst Stern das Geschehen zusammen.

Mögliche Lügen Amber Heards über eine Spende und ihre Liebe zu Elon Musk - relevant für den Prozess?

In der dritten Prozesswoche wurde erneut über Umstände diskutiert, die für die zu klärenden Fragen nur sehr am Rande eine Rolle zu spielen scheinen: Es ging zunächst um eine Spende, die Amber Heard von dem ihr nach der Scheidung von Depp gezahlten Geld öffentlich ankündigte: Als Johnny Depp und Amber Heard 2017 ihre Scheidungsvereinbarung erreichten, habe Heard öffentlich versprochen, ihre gesamte Auszahlung von 7 Millionen Dollar für wohltätige Zwecke zu spenden – die Hälfte an das Kinderkrankenhaus Los Angeles und die andere Hälfte an die American Civil Liberties Union (ACLU), berichtete das Nachrichtenportal des britischen Radiosenders BBC.

Jedenfalls bei der ACLU seien aber nur 1,3 Millionen und nicht 3,5 Millionen Dollar angekommen. 500.000 Dollar dieser Summe seien außerdem möglicherweise von Elon Musk beigesteuert worden, so bbc.com. Von Heards Anwälten wurde die Anschuldigung bestritten oder vielmehr vorgebracht, dass die Zahlung der noch ausstehenden Summe geplant, also nur verschoben worden sei.

Außerdem wurde die Beziehung Amber Heards zu Elon Musk besprochen. „Du hast mir tausendmal gesagt, dass er nur ein Lückenfüller ist“, habe Christian Carino, ein ehemaliger Agent Depps von der Creative Artists Agency (CAA) an sie in einer Nachricht über ihre (fehlenden) Gefühle für Elon Musk geschrieben, so bbc.com. Er habe nicht verstanden, warum das Beziehungsende sie mitgenommen habe, obwohl sie „von Anfang an nicht in ihn verliebt“ gewesen sei. Die Aussagen sind wohl allenfalls für Diagnosen über Heards unstete Psyche und ihren Hang zu Manipulationen verwertbar.

Video: Ein Zeuge nimmt sich nur während Autofahrt Zeit für eine Aussage

Äußerst relevant dafür: Aussagen Johnny Depps Ausschluss von „Fluch der Karibik 6“ durch Disney

Der Agent Carino hat aber auch eine für den Prozess wohl zentrale Aussage gemacht: Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des Artikels in der Washington Post habe Disney eröffnet, Johnny Depp nicht für den sechsten Teil des Dauer-Kassenhits „Fluch der Karibik“ zu engagieren.

„Zwei Jahre waren vergangen, in denen weltweit ständig darüber gesprochen wurde, dass ich dieser Frauenschläger sei. Ich bin mir sicher, dass Disney versucht hat, die Verbindungen zu kappen, um auf der sicheren Seite zu sein. Die #MeToo-Bewegung war zu diesem Zeitpunkt in vollem Gange“, habe sich Johnny Depp laut kino.de dazu geäußert.

Wie der Prozess ausgeht, bleibt spannend - vor allem ist ein Ende der Streitereien wünschenswert. Einige Prozessbeteiligte inklusive Depp selbst wirken bereits ermüdet von der Aufarbeitung der unendlichen Details des Alltags des Ex-Paars. So ist wohl auch die Szene der Zeugenvernehmung eines Pförtners Depps zu interpretieren: Sichtlich lustlos auf das Geschehen wollte er offenbar die Zeit im Zeugenstand zumindest für eine Autofahrt nutzen und ließ sich (per Video-Konferenz über ein mobiles Gerät) am Steuer vernehmen. „Das habe ich auch noch nie erlebt“, meint die Richterin Azcarate dazu verdutzt.