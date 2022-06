Prügel-Attacke: 12-jähriger Hamburger rassistisch beleidigt und zusammengeschlagen

Teilen

Die Hamburger Polizei sucht nach den beiden Erwachsenen, die einen 12-Jährigen beleidigt und geschlagen haben. (Symbolbild) © Marcus Brandt

In Billstedt wurde ein Schüler nur wegen seines Aussehens von zwei Betrunkenen attackiert. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Hamburg – Rassismus ist auch in Deutschland kein Randphänomen mehr. In Hamburg zeigte sich dieser Umstand erneut an einem Vorfall, in den ein 12-Jähriger verwickelt wurde. Der Junge war auf dem Weg nach Hause, als zwei Betrunkene ihn anpöbelten und schließlich zusammenschlugen.

Genaue Details über die Rassismus-Attacke auf den Hamburger Schüler verrät 24hamburg.de.

Das Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und sucht nach Zeugen, die sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle melden können. Einer der Männer soll ca. 1,80 m große sein, eine schlanke, schmale Statur, einen blonden Haarkranz und am Tag des Vorfalls schwarze Kleidung getragen haben. Der andere ist kleiner als sein Komplize, hat eine Glatze und trug einen weißen Pullover.