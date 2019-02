„Statt Verbrecher heute mal den Liebsten fesseln?“ - Polizei überrascht mit Ratschlägen zum Valentinstag

Vor allem Verliebte feiern heute den Valentinstag. Nun überraschte jedoch auch die Polizei mit kuriosen Vorschlägen zum Tag der Liebe.

Berlin - Von wegen harte Kerle: Die Polizei hat zum Valentinstag die Liebe zum morgendlichen Topthema ihrer Twitter-Accounts erkoren. Statt Pressemitteilungen über Festnahmen und Ermittlungserfolge stellten die Beamten herzergreifende Sprüche, Videos und Fotos ins Netz.

„Nicht nur heute sollte man seinen Liebsten sagen, dass man sie liebt. Jeder Tag ist doch irgendwie #Valentinstag“, twitterte etwa die Bundespolizei Küste. Die Polizei Brandenburg dichtete: „Rosen sind rot. Die Uniform ist blau. Vor dem Losfahren anschnallen und du bist schlau.“ Dazu gab es einen kleinen Trickfilm zur Gurtpflicht.

„All you need is love“ heißt es auf einem großen Plakat, an dem gerade ein schwer bewaffneter Polizist vorbeiläuft - dieses Foto postete die Polizei Mainz mit dem Hashtag „#WirsindEurePolizei - immer“.

Polizei überrascht am Valentinstag: „Habt euch lieb - sonst kommen wir“

Die Aachener Polizei riet: „Habt Euch lieb - sonst kommen wir ;-)“ - mit einem dicken Herzchen über dem „lieb“. Die Kollegen aus Stralsund waren besonders kreativ: Spielzeug-Streifenwagen auf einem Tisch bilden ein Herz - und dazu heißt es: „#Liebe verträgt jeder - je mehr, desto besser!“

Die Anklamer Beamten gingen noch einen Schritt weiter: Sie twitterten das Foto einer Handschelle in Herzform - mit dem Hinweis: „<Statt Verbrecher heute mal den Liebsten fesseln? Wir wünschen allen Pärchen einen schönen #Valentinstag. Und um peinliche Polizei- oder Feuerwehreinsätze zu vermeiden - merkt euch, wo ihr den Schüssel hingeworfen habt.“

Statt Verbrecher heute mal den Liebsten fesseln? Wir wünschen allen Pärchen einen schönen #Valentinstag.

Und um peinliche Polizei- oder Feuerwehreinsätze zu vermeiden - merkt euch, wo ihr den Schüssel hingeworfen habt. #Polizei #DeinFreundundPartner pic.twitter.com/BAFY6UlWAV — Polizei VG MV (@PolizeiVG) 14. Februar 2019

dpa