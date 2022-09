Putin-Vertrauter stürzt von Privat-Yacht: Mysteriöser Tod von Top-Manager

Von: Marc Dimitriu

Symbolbild: Luxus-Jacht des Oligarchen Suleiman Kerimov. Viele Oligarchen besitzen ähnliche Jachten. © IMAGO/K.C. Alfred

Der russische Topmanager Iwan Peschorin ist von einer Privat-Jacht gestürzt und gestorben. Der Putin-Vertraute war im Energie-Sektor tätig.

Moskau - Seit Februar überzieht Putin die Ukraine mit Krieg. Russland ist in Folge dieses Angriffskrieges von einem Großteil der Staatengemeinschaft geächtet und isoliert. Nicht alle in Russland unterstützen das Unterfangen des Präsidenten, gegen einfache Demonstranten wird hart vorgegangen. Doch auch für die Oberschicht scheint es gefährlich zu sein. In den vergangenen Monaten seit Beginn des Ukraine-Krieges kamen zahlreiche Oligarchen und Manager, vor allem aus der Energie-Branche, unter mysteriösen Umständen ums Leben. Darunter der ehemalige Gazprom-Manager Leonid Schuldman oder der ehemalige Vize-Chef der Gazprom-Bank Waldislaw Awajew.

Putin-Vertrauter Peschorin von Privat-Jacht gestürzt - Leiche im Pazifik gefunden

Nun ist ein weiterer russischer Topmanager tot: Iwan Peschorin. Der 39-Jährige war Geschäftsführer der Far East and Arctic Development Corporation (ERDC), einem Fond der vom Präsidenten und dem Premierminister der Russischen Föderation gegründet wurde, wie es auf der Linkdin-Seite des Fonds heißt. Es handelt sich dabei um eine staatliche Finanzentwicklungseinrichtung, die Projekt im Osten Russlands fördert. Peschorin soll mit Freunden auf seiner Privatjacht vor der Insel Russkij unterwegs gewesen sein, wie die russische Zeitung Komsomolskaya Pravda berichtet.

Dabei soll er am 10. September über Bord in den Pazifik gefallen sein. Nach einer längeren Suche wurde seine Leiche schließlich am Montag (12. September) aus dem Wasser geborgen. Laut der Zeitung sei er auch für die Modernisierung der Luftfahrtindustrie im Osten Russlands zuständig gewesen. Auch die ukrainische Kiew Post berichtete über den Tod.

Russland: Peschorin nahm kurz vor Tod an Wirtschaftsforum mit Putin teil

Der ERDC schrieb offenbar in einem Statement: „Ivans Tod ist ein irreparabler Verlust für Freunde und Kollegen, ein großer Verlust für das Unternehmen.“ Die Website der Far East and Arctic Development Corporation (ERDC) ist derzeit jedoch nicht erreichbar (stand 14. September).

Laut Stern.de hatte Petschorin nur wenige Tage vor seinem Tod am Östlichen Wirtschaftsforum teilgenommen, das von Putin in Wladiwostok veranstaltet wurde. (md)