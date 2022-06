Putzfrau schrubbt Kunstwerk von der Wand: 29.000 Euro Schaden - „War wirklich absurd“

Von: Theresa Kuchler

Eine Reinigungskraft hat aus Versehen ein wertvolles Kunstwerk zerstört, als sie in einer Schweizer Schule putzte. © momentphoto/Killig/Imago

30.000 Franken einfach von der Wand gewischt: In einer Schweizer Schule hat eine Reinigungskraft unabsichtlich ein Kunstwerk zerstört. Sie ist nicht die Erste, der so etwas passiert.

Winterthur – Als Corona die Welt im Sommer 2020 fest im Griff hatte, sollte eine Berufsbildungsschule in Winterthur (Schweiz) von Grund auf gereinigt werden. Eine Fachkraft ging besonders engagiert zur Sache – und wischte aus Versehen gleich ein wertvolles Kunstwerk von der Wand. Es entstand ein Schaden in Höhe von 30.000 Franken, was knapp 29.000 Euro entspricht.

Das Kunstwerk hatte die Winterthurer Künstlerin Katharina Henking im Jahr 2007 gestaltet. Es bestand aus einzelnen schwarzen Papierschnitten, die großflächig verteilt an einer weißen Wand im Flur angebracht waren. Jahrelang war das Schmuckstück im Flur der Berufsbildungsschule zu sehen – bis es zu dem Fauxpas im Jahr 2020 kam.

In Schweizer Schule: Putzfrau zerstört aus Versehen Kunstwerk

Freilich ahnte die Reinigungskraft nicht, dass es sich bei den Schnipseln um Kunst hielt. Unbedarft nahm sie die Figuren von der Wand – aber immerhin nicht sofort in den Mülleimer. Wie blick.ch berichtet, packte sie die Papierstücke in eine Schachtel. Die Frau soll geweint haben, als der Fehler auffiel.

Auch der Rektor der Schule, Roland Harders, konnte das Missgeschick kaum fassen: „Es war für mich ein Schock“, sagte er der Schweizer Zeitung Der Landbote. Das Kunstwerk war nicht versichert. Da die Reinigungskraft das Objekt aber offensichtlich nicht mit Absicht zerstörte, zeigte er sich verständnisvoll. „Ein klassisches Missverständnis“, erklärt er die Lage.

Putzfrau zerstört Kunstwerk in Winterthur - Künstlerin nimmt es mit Humor

Die Künstlerin Henking nimmt den Fauxpas der Putzfrau mit Humor. Zum Landboten sagte sie: „Es war wirklich absurd.“ Sie habe lachen müssen. Für Künstlerin selbst nahm die Geschichte eine gute Wendung: Sie wurde mit einem weiteren Kunstwerk beauftragt. Inzwischen hat Henking ein neues Objekt in der Schule aufgehängt. Es soll dem Vorgängermodell stark ähneln und wieder aus dunklen Formen und Figuren aus Scherenschnitt bestehen.

Tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass hochkarätige Kunst im Mülleimer landet. Das prominenteste Beispiel ist wohl die Fettecke von Joseph Beuys, die 1986 eine Reinigungskraft aus der Düsseldorfer Kunstakademie putzte.

Auch 2016 wurde eine Installation der Künstlerin Romana Menze-Kuhn fälschlicherweise für Abfall gehalten. Die Alufolien, die in der Mannheimer Philippuskirche ausgestellt waren, steckte Reinigungskraft aus Versehen in den Kübel. Zu einem anderen absurden Vorkommnis im Kunst-Kontext kam es kürzlich in Russland. Dort kritzelte ein Museumswärter mit einem Kugelschreiber auf ein Kunstwerk. (kuc)