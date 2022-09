Menschen werfen Blumen auf Queen-Sarg: Eigentlich ist es untersagt – auch wegen Diana-Vorfall

Von: Hannes Niemeyer

Bei der Queen-Beerdigung werfen etliche Zuschauer Blumen auf den Wagen mit dem Sarg der verstorbenen Monarchin. Eigentlich wurde allerdings darum gebeten, genau dies zu unterlassen.

London – Das wohl größte mediale Ereignis des Jahres läuft: Queen Elizabeth II. wird beerdigt. Wir begleiten die Trauerfeierlichkeiten im Merkur.de-Live-Ticker. Aber nicht nur vor den Live-Tickern und TV-Geräten verfolgen Milliarden von Menschen die letzte Reise der Monarchin. Auch live in London vor Ort erweisen etliche Menschen ihrer Königin die letzte Ehre.

Schon die Tage zuvor war die Trauer gewaltig in der Bevölkerung Großbritanniens. Tagelang war der Sarg in der Westminster Hall aufgebahrt. Die Menschen konnten sich am Sarg der Königin verabschieden, nahmen dafür stundenlange Wartezeiten bei Wind und Wetter in London in Kauf. Am Montag zeigte sich das Wetter zur Beerdigung von der schönen Seite. Zahlreiche Menschen warteten daher an der Strecke wo möglich auf den Leichenwagen, der den Sarg der Queen auf der letzten Strecke zu Windsor Castle transportiert. Immer wieder flogen dabei Blumen auf den Weg in Richtung des Wagens. Natürlich, ein Zeichen der Trauer und der Ehrerweisung. Allerdings war im Vorfeld darum gebeten worden, genau das zu unterlassen.

Der Trauerzug auf der Queen-Beerdigung. Immer wieder flogen später Blumen. Vorab war aber darum gebeten worden, das zu unterlassen. © IMAGO/Heiko Junge

Zuschauer werfen Blumen auf Auto mit Queen-Sarg – eigentlich ist das untersagt worden

Von Seiten des Palastes war das Werfen von etwa Blumen in Richtung des Wagens vorab untersagt worden. Dass diese schöne Geste nicht gern gesehen wird, geht auf ein Ereignis vor einigen Jahren zurück: Die Trauerfeier der Ende August 1997 verstorbenen Prinzessin Diana.

Als die erste Ehefrau von Prince Charles, mittlerweile offiziell König Charles III., verstarb, gab es ebenfalls gigantische Trauer und Anteilnahme im gesamten Land. Bei den Beerdigungsfeierlichkeiten für Prinzessin Diana kam es allerdings zu einer nicht ganz ungefährlichen Situation.

Queen-Beerdigung: Trauerkonvoi mit Blumen beworfen – bei Diana-Trauerfeier kam es so zu brenzligem Moment

An einer Stelle warfen nämlich so viele Menschen Blumen in Richtung des Wagens, in dem Dianas Sarg transportiert wurde, dass der Fahrer schlichtweg kaum mehr etwas sehen konnte. Kurzerhand wurde der Zug gestoppt, die Blumen wurden vom Wagen entfernt und die Prozession ging weiter. Große Gefahr geht aber wohl von den Blumenwürfen am Montag bei der Queen-Beerdigung nicht aus. Es fliegen zwar einige Rosen, allerdings lange nicht genügend, um die Verkehrsträchtigkeit wirklich zu beeinflussen.

