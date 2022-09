Royal-Expertin schätzt: Das trägt die Queen im Sarg

Die Beerdigung der Queen wirft die Frage auf, womit die royale Stilikone beerdigt wird. Eine Royal-Expertin gibt eine Einschätzung.

München/London - Am Montag wird Queen Elizabeth II. in London beerdigt. Die Trauerfeier findet in der Westminster Abbey statt. Die Menschen sind von dem Tod der Monarchin immer noch erschüttert. Um sich von ihr zu verabschieden, standen die Menschen stundenlang in kilometerlangen Schlangen. Die Queen war für viele auch eine Stilikone. Sie war für ihre Outfits bekannt: Schlichte Kostüme, grelle Farben und eine Kopfbedeckung durften bei der Queen nicht fehlen. Eine Royal-Expertin verriet nun, was wohl das letzte Outfit der Queen sein wird.

Queen Elizabeths Beerdigung: Das trägt die Queen im Sarg

„Es wird viel darüber spekuliert, worin und auch womit die Queen beerdigt wird, zum Beispiel ihr Schmuck. Ich glaube - natürlich wissen wir das nicht - dass sie in etwas sehr Einfachem und Elegantem beerdigt wird. Vielleicht eines ihrer liebsten Outfits“, erzählte die britische Royal-Expertin Victoria Howard Bunte.de.

Queen Elizabeth II. in einem grellen grünen Outfit im Jahr 2017. © Matrixpictures.co.uk/IMAGO

Die britische Modedesignerin Angela Kelly kleidete die Queen von 2002 bis zu ihrem Tod ein. Neben der Rolle als persönliche Assistentin und Senior Dresser für Queen Elizabeth II. gilt sie als enge Vertraute der Queen. Howard vermutet, dass Kelly womöglich bei der Wahl des Beerdigungsoutfits der Queen geholfen hat.

Beerdigung von Queen Elizabeth - Schmuckstücke werden weitervererbt

Es wird weiter spekuliert, dass sie ihren Verlobungsring tragen könnte, den ihr Prinz Philip 1947 geschenkt hat. Aber auch ihre Tochter Anne könnte diesen Ring erben. Sie könnte allerdings auch mit ihrem Ehering beerdigt werden, wie die Expertin vermutet. Die Queen besaß viele einzigartige Schmuckstücke, die auch mit der Geschichte der royalen Familie verbunden sind. In Expertenkreisen wird auch darüber gesprochen, dass die Queen mit Ohrringen beerdigt werden könnte. Doch die Schmuckstücke könnten damit „verloren“ gehen, wie die Royal-Expertin weiter erzählte. Es ist wahrscheinlich, dass der Schmuck der royalen Familie weiter vererbt wird.

