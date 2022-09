Mann schubst Siebenjährige und rennt auf Sarg der Queen zu – TV-Übertragung unterbrochen, Festnahme folgt

In London können die Briten bis zum Staatsbegräbnis Abschied von Queen Elizabeth II. nehmen. Nun kam es zu einer Festnahme am Sarg. Zeugen schildern die Ereignisse.

London - Am Montag, 19. September, ist es so weit: Queen Elizabeth II wird beim Staatsbegräbnis neben ihrem Mann Prinz Phillip beigesetzt. Kurz vor der großen Zeremonie sorgte der Sarg der Queen allerdings noch einmal für große Aufregung bei den britischen Royals. Ein Mann rannte auf die Ruhestätte der Queen in der Westminster Hall zu und schaffte es bis zum Sarg. Es kam zur Festnahme.

Queen: Mann rennt auf Sarg von Elizabeth II. zu — „innerhalb von zwei Sekunden“ festgenommen

Seit Mittwoch ist der Sarg der Queen in der Westminster Hall im Parlament aufgebahrt. Erste Schlangen bildeten sich bereits vor der Ankunft des Sarges. Unzählige Menschen nutzen seitdem die Möglichkeit, am Sarg von Elizabeth II. innezuhalten. Mittlerweile soll die Reihe der Wartenden acht Kilometer lang sein. „Die Warteschlange hat ihre Kapazität fast erreicht, mit Wartezeiten von mindestens 24 Stunden“, hieß es am Samstagmorgen im Live-Tracker der Regierung. „Bitte reisen Sie nicht an, um sich in die Schlange einzureihen.“ Am Freitagabend kam es zum Zwischenfall am Queen-Sarg.

Eine Zeugin sagte dem Sender Sky News, jemand habe ihre siebenjährige Nichte aus dem Weg geschubst, sei zum Sarg gelaufen und habe versucht, die über dem Sarg liegende royale Standarte hochzuheben. Die Polizei habe ihn „innerhalb von zwei Sekunden“ ergriffen.

Vor dem Begräbnis am Montag, 19. September, können die Briten in der Westminster Hall Abschied von der Queen nehmen. © Yui Mok/dpa

Zwischenfall am Queen-Sarg: Live-Übertragung wird unterbrochen – Polizei nimmt Mann fest

Ein Mann, der in der Westminster Hall des britischen Parlaments in London laut Zeugenaussagen in Richtung des Sargs rannte, wurde am Freitagabend festgenommen. Die Metropolitan Police selbst teilte Medienberichten zufolge mit, der Mann sei festgenommen worden, nachdem es zu einer Störung gekommen sei. Die Live-Übertragung im Fernsehen vor dem Queen-Begräbnis wurde zum betreffenden Zeitpunkt ausgesetzt und stattdessen eine Ansicht von außerhalb des Parlaments gezeigt.

Der „Guardian“ berichtete unter Berufung auf Zeugen, der Mann sei aus der Schlange herausgesprungen, habe es geschafft, die Stufen hinaufzusteigen und den Sarg zu berühren. Die Metropolitan Police teilte laut britischer Nachrichtenagentur PA weiter mit, der Mann sei wegen eines Verstoßes gegen das Gesetz über die öffentliche Ordnung verhaftet worden und befinde sich derzeit in Gewahrsam. Sky News zitierte einen Parlamentssprecher, der sagte, ein Wartender aus der Schlange habe sich in Richtung des als Katafalk bezeichneten Gerüsts bewegt. Am Montag, 19. September, findet das Queen-Begräbnis statt. Mit ins Grab wird Elizabeth II. diese zwei Gegenstände nehmen. Für Harry und Meghan gab es bei einer Veranstaltung von König Charles III. einen Rückschlag. Sie durften nicht dabei sein. (chd/dpa)