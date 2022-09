Nach Tod von Queen Elizabeth II.: Wegen Diamant entfacht nun Streit um ihre Krone

Von: Jennifer Lanzinger

Der in die königliche Standarte gehüllte Sarg von Königin Elizabeth II. mit der kaiserlichen Staatskrone. © Daniel Leal/PA Wire/dpa

Queen Elizabeth ist tot und ganz Großbritannien trauert. Während das Volk Abschied nimmt, entfacht ein Streit um die Krone der Queen.

London - Der Tod der Queen versetzt Großbritannien in den Ausnahmezustand, aktuell kann sich das Volk von der Monarchin verabschieden. Zuvor wurde der Sarg mit einem Trauerzug, dem auch der neue König Charles III., seine Geschwister und seine Söhne angehörten, vom Buckingham-Palast zum ältesten Teil des britischen Parlaments geleitet. Auf dem Sarg deutlich zu sehen: die prächtige Krone der Queen. Doch um genau diese Krone scheint nun ein Streit zu entfachen.

Nach Tod von Queen Elizabeth: Streit um Krone entfacht - Land fordert Herausgabe der Juwelen

Seit Mittwochnachmittag kann sich das Volk von der Königin verabschieden, die Warteschlange hatte sich bereits am ersten Tag über mehrere Kilometer erstreckt. Während Großbritannien und viele Menschen über die Landesgrenzen hinaus um die Monarchin trauern, scheint ein alter Streit um die Krone der Queen neu aufzulodern. Kernpunkt des Streits: der wertvolle Kohinoor-Diamant, der in der Königinnen-Krone verarbeitet wurde.

Für gewöhnlich wird die überaus wertvolle Krone der Queen im Tower of London aufbewahrt. Dort kann sie neben den anderen Kronjuwelen besichtigt werden. Lediglich für besondere Anlässe wird die Krone aus dem Museum geholt, wie nun zum Tod der Königin. So war die Krone unter anderem bei dem Trauerzug zu sehen: auf einem Kissen wurde das wertvolle Schmuckstück auf dem Sarg der verstorbenen Queen transportiert. Doch wie nun zahlreiche Medien berichten, sollen viele Menschen aus Indien die Rückkehr des wertvollen Kohinoor-Diamant fordern.

Königin Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren gestorben. © Andy Rain/EPA/dpa

Krone der Queen Gegenstand von Diskussionen - Land fordert freiwillige Herausgabe

Der wertvolle Diamant wurde in der Königinnen-Krone verarbeitet. In den sozialen Netzwerken fordern nun viele Menschen aus Indien, dass der Diamant, der ursprünglich aus Indien stammt, nach dem Tod der Queen nun auch wieder nach Indien zurückgeführt wird. Erst vor wenigen Jahren meldete Indien juristische Ansprüche auf den Diamanten an, wie royal24.de berichtet. Wie das Portal weiter berichtet, setzt seitdem das indische Kulturministerium auf eine freiwillige Herausgabe des wertvollen Edelsteins seitens der Briten. Dies sei bislang jedoch nicht erfolgt.