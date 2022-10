Hätten Sie es gewusst? Selbst Publikums-Joker hilft bei Baumarkt-Frage bei „Wer wird Millionär?“ nicht

Von: Yasina Hipp

Die Fragen bei Günther Jauchs „Wer wird Millionär?“ scheinen vom heimischen Sofa aus immer leicht zu beantworten. Aber hätten Sie auch diese Antwort gewusst?

Köln - Seit 23 Jahren flimmert die Quizshow „Wer wird Millionär?“ auf RTL über den Kasten. Jeder kennt die beiden Stühle in der Mitte, die charakteristische Musik und natürlich Moderator Günther Jauch. Das Prinzip ist seit jeher das gleiche: Fragen beantworten und Gewinnstufe um Gewinnstufe höher klettern. 13 Menschen gelang es bislang den Jackpot von einer Million Euro zu gewinnen. Jauch traf in seinen unzähligen Sendungen auf viele interessante Menschen. In der neuen Sendung knabbert eine Kandidatin an der 32.000 Euro Frage - aber ist diese wirklich so schwer?

„Wer wird Millionär?“-Frage: Kandidatin rätselt

In der Zocker-Special-Sendung schafft es Kandidatin Anke Haase auf den Stuhl und kämpft sich wacker durch eine ganze Reihe an Fragen. Bei der 16.000-Euro-Frage: „Was wird mit einem „w“ hinten dran zu einer Stadt in Sachsen-Anhalt? A: Oslo, B: Jericho, C: Sapporo, D: Acapulco“ zockt sie und errät die richtige Lösung (B: Jerichow). Dann kommt die 32.000-Euro-Frage: „Was wird im Baumarkt mit dem Hinweis „nestbar“ angeboten? „A: Autoreifen, B: Aufbewahrungsboxen, C: Grassamen, D: Schrauberbits“. Anke Haase muss einige Sekunden überlegen und sagt dann: „Eigentlich kenne ich mich im Baumarkt gut aus“. Sie rätselt weiter und entscheidet sich für den Publikumsjoker. Alle im Studio dürfen also mit abstimmen.

„Wer wird Millionär?“: Erst mit dem zweiten Joker klappt es

Besonders hilfreich ist das Publikum aber nicht. 40 Prozent stimmen für C (Grassamen), 32 Prozent für B (Aufbewahrungsboxen) und jeweils 14 Prozent für die beiden anderen Möglichkeiten. Die Kandidatin entscheidet sich für den Zusatzjoker. Und tatsächlich stehen drei Zuschauer auf. Der ausgewählte erklärt dann: „Plastikdosen sind nestbar, weil sie ineinander stapelbar sind.“ Und Antwort B ist dann auch die richtige. Kandidatin Haase ist aber nicht die einzige, deren Baumarkt-Kenntnisse ausbaufähig sind. Auf Twitter schreibt ein User zur Sendung: „4 Jahre Baumarkt und ich weiß es nicht“. Hätten Sie die Frage beantworten können?

Kandidatin Anke Haase scheiterte schließlich zwar nicht an den Aufbewahrungsboxen, dafür an E-Autos in der 64.000-Euro-Frage.