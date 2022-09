Todesdrama um Leon (6) aus Österreich: Eltern melden sich erstmals zu Wort - „Du fehlst uns so unglaublich“

Der Tod von Leon (6) erschüttert. Nun melden sich die Eltern des kleinen Jungen erstmals zu Wort. Auf Facebook veröffentlichen sie Fotos und einen eindringlichen Appell.

Waidering (Österreich) – Was Sonntagnacht in St. Johann (Österreich) passiert ist, versucht die Polizei bis ins kleinste Detail zu rekonstruieren. Nach einem tragischen Raubüberfall ist Leon (6) in der Kitzbüheler Ache ertrunken.

Eltern von Leon (6): „Schnuffi, du fehlst uns soooooo unglaublich!!!!!!!!!“

„Schnuffi, du fehlst uns soooooo unglaublich!!!!!!!!!“ - mit diesen Worten melden sich Leons Eltern auf Facebook in einem Post zu Wort. Auf der Seite sammeln Sandra und Florian für ihren Sohn Spenden. Leon hatte einen seltenen Gendefekt (Syngap-Syndrom). Betroffene Kinder sind in ihrer motorischen und geistigen Entwicklung deutlich verlangsamt. Sie leiden regelmäßig unter epileptischen Anfällen und zeigen autistische Verhaltensweisen. Um Kindern, wie ihren Sohn mit der Diagnose Syngap-Syndrom zu helfen, engagierten sich die Eltern enorm. Sammelten Geld, um auch Forschungsprojekte voranzutreiben. Auch auf einer eigenen Webseite machten sie auf das Schicksal von Leon aufmerksam.

Nach Todesdrama von Leon (6): Eltern appellieren an mögliche Zeugen

Die beiden Eltern bedanken sich auch für die Anteilnahme und wenden sich mit einem eindringlichen Appell an ihre Follower: „Wir sind unendlich traurig, am Boden zerstört und fassungslos und brauchen BITTE nochmals eure Hilfe“, ist dort zu lesen. Und weiter schreiben sie: „Falls einer von euch noch irgendwelche Hinweise auf den Angreifer hat, bitte meldet euch beim Landeskriminalamt Tirol unter der Telefonnummer: 059 133/703333.“ Die Polizei Tirol hatte zuletzt auch um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

„Wir vermissen das Leuchten in deinen Augen“

Unter der Collage mit Fotos von Leon schreiben die Eltern: „Wir vermissen das Leuchten in deinen Augen und deine Freude, wenn wir dich zu deinen Lieblingsplätzen fahren. Deine Arme, die sich fest an uns klammern und deine Wangen, die sich an uns kuscheln.“

Freunde haben am Sonntag (4. September) die Möglichkeit, sich von Leon in Waidring (Österreich) zu verabschieden. Statt Kränzen und Blumen wünschen sich die Eltern Spenden für die krebskranke Jana.

Todesdrama um Leon (6): Vater Florian von hinten bewusstlos geschlagen

Nach wie vor gibt es keine heiße Spur. Hinweise auf den Täter fehlen, teilte die Leiterin des Landeskriminalamtes in Tirol, Katja Tersch, mit. Am Mittwoch konnte der 37-Jährige vernommen werden. Über Details wollte Tersch sich nicht äußern, denn das könne Ermittlungen gefährden, berichtet das ORF. Die Ermittler setzten daher weiter auf Spurenauswertungen des Tatortes, die aber noch andauern.

Um vier Uhr morgens war der Vater mit seinem Sohn an der Ache in St. Johann (Österreich) entlang spaziert. Nachdem ein unbekannter Täter den deutschen Vater von hinten mit einer Glasflasche bewusstlos geschlagen hatte, muss der kleine Leon offenbar selbstständig aus dem Buggy geklettert sein. Dann stürzte das Kind in die Ache. Leon wurde abgetrieben und 600 Meter flussabwärts tot geborgen. Laut Obduktion ist der Sechsjährige ertrunken. Es gab keine Anzeichen von äußerer Gewalteinwirkung. (ml)