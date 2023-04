Britische Regierung will E-Zigaretten verschenken – um Tabak-Verzicht anzukurbeln

Von: Karolin Schäfer

Die Regierung in Großbritannien will ihre Bürger dazu ermutigen, auf Tabak zu verzichten – mit E-Zigaretten. Ziel ist es, bis 2030 rauchfrei zu werden.

London – Alternativen zu herkömmlichen Zigaretten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. E-Zigaretten verbrennen keinen Tabak, sondern erhitzen eine nikotinhaltige Flüssigkeit, die verdampft wird. Auch wenn die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung „E-Zigaretten als Mittel zum Rauchstopp“ nicht empfiehlt, schwenken zahlreiche Raucher auf die Dampf-Zigaretten um.

In Großbritannien sollen eine Million Raucher künftig sogar mit kostenlosen E-Zigaretten ausgestattet werden, um sie zum Tabak-Verzicht zu ermutigen. Ziel der Regierung in London ist es, das Land bis 2030 rauchfrei zu machen, hieß es seitens des Gesundheitsministeriums am Dienstag (11. April). Damit soll eine Raucherquote von weniger als fünf Prozent erreicht werden.

Kostenlose E-Zigaretten in Großbritannien sollen beim Tabak-Verzicht helfen

Wer die kostenlosen E-Zigaretten erhält, sollen die Kommunen entscheiden. Diese könnten das Programm mit lokalen Maßnahmen ergänzen. „Bis zu zwei von drei Menschen, die ihr Leben lang rauchen, sterben davon“, wird Gesundheitsstaatssekretär Neil O‘Brien in einer Ministeriumsmitteilung zitiert. Rauchen sei die häufigste Ursache für vermeidbare Krankheiten. Jeder vierte Krebstote sei aufs Rauchen zurückzuführen, hieß es.

Das Vorhaben soll etwa 45 Millionen Pfund (51,3 Millionen Euro) kosten. Neben kostenfreien Dampf-Produkten sieht das „Swap-to-Stop“-Programm noch weitere Maßnahmen vor:

Finanzielle Anreize für Schwangere, aufs Rauchen zu verzichten

Persönliche Beratung und Infos auf Packungen sollen über Gefahren aufklären

Strikteres Vorgehen gegen illegalen Verkauf von Tabak und E-Zigaretten

Kritik an Großbritanniens Vorhaben: Die gesundheitlichen Folgen von E-Zigaretten

Experten sehen das Umschwenken auf die Wegwerfprodukte umstritten. Eine Studie aus den USA deutete an, dass E-Zigaretten das Risiko für Atemwegserkrankungen erhöhen können. Laut Quarks fehlen aber noch Langzeitstudien, um die genaue Schädlichkeit zu beurteilen.

Eine Frau raucht eine E-Zigarette. In Großbritannien will man künftig einer Million Rauchern die Dampf-Zigarette schenken. © Marijan Murat/dpa

Zudem merken Kritiker an, dass auch Zigaretten-Alternativen Suchtpotenzial haben. In Großbritannien greifen bereits rund neun Prozent der Schulkinder im Alter zwischen elf und 15 Jahren zu Dampf-Zigaretten. Kritik an Londons Vorhaben gibt es auch von Anti-Tabak-Organisationen. Das Maßnahmenpaket sei nicht ausreichend.

Gut für die Umwelt sind die Vapes jedenfalls nicht. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hat die Produkte als schlimme Umweltsünde kritisiert. Die Batterien der Einweg-E-Zigaretten seien fest verbaut, könnten nur einmal genutzt werden und seien kaum wiederzuverwerten. Angesichts dessen hat der Bundesrat die Bundesregierung gebeten, sich auf EU-Ebene für ein Verkaufsverbot der Einweg-E-Zigaretten einzusetzen. (kas/dpa)