Forschung der ESA: Gehirne von Astronauten verändern sich im Weltall – „wird sozusagen neu verdrahtet“

Von: Josefine Lenz

Laut Studie: Gehirne von Raumfahrern verändern sich im All © ZUMA Wire/IMAGO

Astronauten müssen sich im Weltall fit halten, da sich der Körper durch die Schwerelosigkeit verändert. Forscher haben nun herausgefunden, dass das auch für das Gehirn gilt.

Paris - Monatelang bereiten sich Astronauten auf ihre Reise ins All vor. Sie trainieren ihren Körper für die Schwerelosigkeit und arbeiten an ihrer mentalen Stärke, bevor es in die endlosen Weiten geht. Forscher der ESA haben nun untersucht, welche Auswirkungen das Weltall auf das menschliche Gehirn hat. Denn bislang gab es dazu wenige Erkenntnisse. Die Untersuchungen lieferten interessante Ergebnisse.

Im Weltall: Gehirne von Astronauten verändern sich

Unser Gehirn ist hochkomplex und verändert sich im Laufe der Lebensjahre. Wie nun ein internationales Forscherteam der europäischen Raumfahrtbehörde ESA sowie ihrem russischen Pendant, der Roskosmos, herausfand, wandelt auch das All das Gehirn um. Darüber berichtet Welt und bezieht sich auf die Studienergebnisse, die im Fachjournal Frontiers in Neural Circuits veröffentlicht wurden.

Für die Forschungen sind zwölf männliche Kosmonauten vor und nach ihrem Aufenthalt im Weltraum untersucht worden. Sieben Monate nach ihrer Reise ins All hat das Team rund um Studienleiter Dr. Floris Wuyts von der Universität Antwerpen die Männer mithilfe einer Traktografie weitere achtmal untersucht. Dabei wurde eine Art 3D-Scan von den Gehirnen erstellt. Die Raumfahrer waren durchschnittlich 172 Tage im Weltall.

Während und nach Weltraum-Reise: Scans bei Kosmonauten – „Gehirn wird sozusagen neu verdrahtet“

Die Wissenschaftler stellten fest, dass die Gehirne von Raumfahrern praktisch komplett neu vernetzt wurden. Besonders auffällig waren die Veränderungen bei den Nervenbahnen der weißen Substanz. Sie ist verantwortlich für die Signalweiterleitung im Nervensystem. Die Scans zeigten deutlich, dass sich die Gehirne der Kosmonauten mit der Zeit an die Gegebenheiten im All angepasst haben. „Wir fanden Veränderungen in den neuronalen Verbindungen zwischen mehreren motorischen Bereichen des Gehirns“, wird Studienautor Andrei Doroshin zitiert. „Das Gehirn wird sozusagen neu verdrahtet“, sagt er weiter.

Die Erklärung, warum sich das Hirn verändert, sei eigentlich recht logisch: Der Körper muss sich im Weltall an die Schwerelosigkeit anpassen. Das bedeutet, dass der Mensch andere Bewegungsabläufe als normalerweise hat. Das Gehirn reagiert darauf und verändert das Nervensystem dementsprechend. Auch ein halbes Jahr nach Rückkehr auf die Erde konnte diese Veränderung bei den Raumfahrern noch nachgewiesen werden.

Neuste Forschung: Brauchen Astronauten spezielles Gehirnjogging?

Zu Beginn der Forschungen hatten die Experten lediglich eine Ausdehnung der mit Flüssigkeit gefüllten Kammern des Hirnbalkens feststellt. Die Balken dienen als zentrale Nervenverbindung zwischen den beiden Hirnhälften und bestehen aus rund 250 Millionen Nervenfasern. „Tatsächlich werden diese strukturellen Veränderungen aber durch die Erweiterung der Hirnventrikel verursacht. Darunter versteht man die mit Hirnwasser gefüllten Hohlräume im Zentrum des Gehirns. Dadurch, dass sie anschwellen, finden weitere anatomische Verschiebungen des angrenzenden Nervengewebes statt“, berichtet Welt. Zusammengefasst bedeutet das, dass nicht nur die Struktur des Gehirns im Weltraum verändert wird, sondern viel mehr die Vernetzung und die Kommunikation zwischen den Hirnarealen.

Bislang war es immer so, dass ein Astronaut oder Kosmonaut nach seiner Rückkehr „nur“ auf seinen Muskel- und Knochenschwund achten musste. Dafür standen mehrere Stunden Sport im Weltraum und auf der Erde auf dem Programm. Die neusten Forschungen könnten nun den Anstoß für ein spezielles „Gehirnjogging“ für Raumfahrer geben.

