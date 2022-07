Razzia: Ermittler stellen Luxusautos und Gold sicher

Bei einer Großfamilie im Rhein-Main-Gebiet sind unter anderem Goldmünzen gefunden worden. (Symbolbild) © picture alliance / Armin Weigel/dpa

Es geht um hinterzogene Umsatzsteuer: Bei einer Großfamilie im Rhein-Main-Gebiet haben Ermittler unter anderem Luxusuhren und Goldmünzen gefunden.

Frankfurt/Main - Im Kampf gegen organisierte Clan-Kriminalität haben Steuerfahnder in Hessen und Bayern die Wohn- und Geschäftsräume einer Großfamilie durchsucht.

Dabei stellten die Ermittler Luxusautos und -uhren sowie Goldmünzen und Bargeld in zunächst unbekannter Höhe sicher, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Donnerstag mitteilte.

Demnach sollen insgesamt 16 Angehörige der im Rhein-Main-Gebiet ansässigen Familie beim Handel mit teuren Autos die Umsatzsteuer hinterzogen haben. Den Steuerschaden bezifferten die Ermittler auf mehr als 410.000 Euro. Die Verdächtigen sind zwischen 20 und 69 Jahre alt.

Durchsucht wurden am Mittwoch insgesamt acht Objekte in Frankfurt, dem benachbarten Offenbach, in den Landkreisen Offenbach und Groß-Gerau, dem Main-Taunus-Kreis und in Nürnberg in Bayern. An den Einsätzen waren den Angaben zufolge mehr als 160 Beamte und sieben Spürhunde beteiligt. dpa