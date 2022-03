Razzien gegen Clan-Kriminalität: Verhaftungen und Festnahmen

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) spricht mit einem Polizisten der Spezialeinheiten. © Roland Weihrauch/dpa

Mit einem großen Aufgebot ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen gegen Clan-Kriminalität vorgegangen. In mehreren Städten rückten die Beamten mutmaßlichen Kriminellen auf die Pelle. Es gab auch Festnahmen.

Essen/Bochum - Bei Razzien gegen Clan-Kriminalität in Nordrhein-Westfalen sind am Samstag nach Angaben von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bis zum Mittag fünf Haftbefehle vollstreckt worden. Weitere sechs Personen seien vorläufig festgenommen worden, sagte Reul der Deutschen Presse-Agentur.

Zehn Objekte wurden durchsucht. „Mit diesen Razzien verfolgen wir vor allem drei Ziele: Erstens erwischen wir Menschen, die sich strafbar gemacht haben, zweitens klären wir Strukturen auf und finden Beweismittel und drittens wollen wir natürlich auch Unruhe stiften“, sagte Reul. „Kriminelle Clanmitglieder sollen wissen, dass wir vielleicht morgen oder übermorgen wieder da sind.“

Der Einsatz laufe seit den frühen Morgenstunden landesweit, vor allem in Städten und Landkreisen des Ruhrgebiets. „Dabei nehmen wir ganz gezielt unterschiedliche kriminelle Geschäftsmodelle unter die Lupe.“ Bekannt wurden zunächst Durchsuchungen in Essen, Bochum, Herne, Hattingen, Dortmund und Gelsenkirchen. Mehrere Hundert Beamte waren im Einsatz, darunter auch Spezialkräfte. Das Ruhrgebiet gilt als eine Hochburg der Clan-Kriminalität in Deutschland. dpa