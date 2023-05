„Du kommst in die Hölle“: Frau zeigt angeblichen „Pasta-Trick“ aus Italien – und wird im Netz zerrissen

Von: Nadja Zinsmeister

Eine junge Frau teilte auf den sozialen Netzwerken einen Trick, wie man Pasta mit Tomatensoße alternativ zubereiten kann. Italiener reagieren empört.

München – Bei traditionellen Gerichten einer Kultur oder eines Landes gibt es oft klare Vorstellungen, wie das Essen am Ende auszusehen hat und besonders, wie es zubereitet werden muss. Das musste zuletzt auch eine junge Frau auf den sozialen Netzwerken feststellen. Sie wollte in den sozialen Netzwerken eine neue Variation von Spaghetti mit Tomatensoße zaubern und veröffentlichte ihr Rezept im Internet. Die Idee ging gründlich nach hinten los.

„Pasta-Trick“ zeigt angebliches Rezept aus Italien – Frau bereitet Spaghetti im Mixer zu

„Ich habe diesen Pasta Trick in Italien gelernt“, schreibt sie zu dem Video, das auf der Seite „The Pun Guys“ auf Facebook veröffentlicht wurde. Die Seite postet zahlreiche Tricks und außergewöhnliche Ideen, Gerichte auf andere Arten zu kochen. So will die Frau aus einer Packung Spaghetti neue Nudeln zaubern. Dafür gibt sie den kompletten Packungsinhalt zunächst in einen Mixer und zermahlt die Spaghetti. Anschließend vermischt sie das „Mehl“ mit Eiern und knetet aus der neuen Masse einen Teig.

In einem Facebook-Video verrät eine junge Frau einen angeblichen Trick aus Italien, wie man Pasta zubereiten kann. © Screenshot Facebook @The Pun Guys

Im letzten Abschnitt rollt sie den Teig aus und schneidet ihn in Streifen. Diese kocht die Frau anschließend wie ganz normale Nudeln und serviert sie mit Tomatensoße sowie Parmesan. „Schaut euch diese fantastischen Nudeln an“, sagt sie abschließend zu ihrem Trick und probiert das Gericht. „Sie schmecken so fluffig.“ Spaghetti sind unterdessen oft voller gefährlicher Pestizide, wie Öko-Test herausfand.

Pasta-Trick lässt Italienern das Blut in den Adern gefrieren: „Dafür gibt es einen Platz in der Hölle“

Doch von Euphorie ist in den Kommentaren unter dem Video weit und breit nichts zu sehen. Stattdessen ist der Aufschrei um die zweckentfremdeten Spaghetti groß. Besonders schockiert zeigen sich dabei einige Landsleute aus Italien. „Das haben Sie auf keinen Fall in Italien gelernt. Niemals“, schreibt der gelernte Koch unter das Video. „Ich werde wütend, wenn irgendjemand diesem Pasta-Hack glaubt, dass er aus Italien kommt.“

Auch weitere Italiener beteuern, dass der Trick sicher nicht aus Italien stamme. Dabei finden auch viele Nicht-Italiener das Rezept wenig appetitlich. „Es bedarf schon einer Menge Arbeit, um eine noch grauenvollere Version aus Fertig-Nudeln und Fertigsoße aus dem Geschäft zu machen“, kommentiert eine Nutzerin den Anblick der neuen Nudeln. Ein anderer schreibt sogar: „Ich bin kein Italiener und selbst ich glaube, dass es für Leute wie Sie einen besonderen Platz in der Hölle gibt!“ (nz)

