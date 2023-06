6 Erfindungen von heute, die wir uns vor 20 Jahren noch ganz anders vorgestellt haben

Von: Jana Stäbener

Teilen

Apple stellt seine neue „Vision Pro“ vor, die die virtuelle und reale Welt verknüpfen soll. Bilder von vor 20 Jahren und heute zeigen, wie weit wir daneben lagen.

Auf der Apple-Entwicklermesse WWDC hat Apple-Chef Tim Cook der Öffentlichkeit seine erste Daten-Brille mit dem Namen „Vision Pro“ vorgestellt. Damit will Apple (deren Airpods Leben verändern können) nicht weniger als eine neue Computer-Plattform etablieren.

Apple Vision Pro: Headset sieht wie eine futuristische Skibrille aus

Die Vision Pro lässt die User:innen zum einen wie herkömmliche VR-Brillen tief in eine virtuelle Realität eintauchen, ermöglicht gleichzeitig aber immer wieder, auch die analoge Umgebung wahrzunehmen. Das Headset bietet den Anwendern eine dreidimensionale Bedienoberfläche. Mit dieser können sie ihre analoge Umgebung und die virtuelle Realität gleichzeitig sehen oder zwischen beiden Welten wechseln.



Apple nennt die Vision Pro einen tragbaren Umgebungs-Computer, der wie eine futuristische Skibrille aussieht. Für manche birgt das ganz schönes Scherz-Potenzial, so beispielsweise für Kleinanzeigen (ehemals Ebay-Kleinanzeigen). Die Plattform schreibt: „Nächstes Jahr bei Apple, heute schon bei uns!“ und teilt das Bild einer stinknormalen Skibrille. „Ich kann die ganze Zeit nur ‚Puck, die Stubenfliege‘ denken …“, schreibt eine andere Userin.

„Wir glauben, dass die Apple Vision Pro ein revolutionäres Produkt ist“, sagt Konzernchef Cook. Revolutionär – so haben sich die Menschen auch schon vor 20 oder gar 100 Jahren die technische Zukunft ausgemalt. Doch ist das, was sie sich vorgestellt haben, auch eingetreten? BuzzFeed News Deutschland vergleicht, wie man sich Technik in den 2000ern vorgestellt hat und wie sie jetzt aussieht.

Wie wir uns Technik in den 2000ern vorgestellt haben und wie sie jetzt aussieht Fotostrecke ansehen

Hier 20 Dinge aus den 2000ern, die wir alle vor 20 Jahren noch zu Hause hatten.

(Mit Material der dpa)