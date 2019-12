Neue Hoffnung im Fall der vermissten Rebecca - Vater: „Wir sagen ja schon die ganze Zeit ...“

Bei diesem Fall haben sich zwei Dinge denk ich mal vermischt, und zwar die Sache mit den Drogen ( laut Berichten, an der Strafrechtiches Interesse bestand) und der Aufgabe über den Schwager herauszufinden, wo Rebecca ist und ob er etwas damit zu tun hat. Ersteres hat wahrscheinlich zur Blockierung von Aussagen geführt, mit denen er sich hätte möglicherweise belasten oder entlasten können ( der Schwager). Zudem schieden andere Szenarien für mich zu schnell aus ( wahrscheinlich hat auch da die Drogengeschichte schnell ein schlechtes Bild vom Schwager entstehen lassen und zu einer Fokusierung geführt.

Man hat nie erfahren ob Rebeccas Schwester, als sie die Tochter in die Kita gebracht hat, Rebecca überhaupt noch gesehen hat ( hörte sich so an als hätte sie im Wohnzimmer geschlafen). Da muss man doch irgendwann vorbei, wenn man in die Kita fährt ( Brotzeit vorbereiten, irgendwas suchen, das Kind ist vielleicht auch lauter, man schaut mal leise ob die Schwester schon wach ist oder noch schläft etc.). Vielleicht ist Rebecca einfach mitten in der Nacht aufgestanden und wollte sich mit jemandem treffen, den sie online kennengelernt hat ( sie wurde an der Schule gemobbt laut Berichten). Da sucht man sich dann vielleicht ein bisschen ältere Freunde oder jemanden von außerhalb der Schule, die nicht mehr ganz so gemein sind. Bei mir wurden in diesem Alter auch viele in der Klasse gemobbt oder geärgert, später dann nicht mehr so. Rebecca ist ein sehr hübsches Mädchen, das sicher schon mal angesprochen wurde oder vielleicht auch älter geschätzt wurde. Das ist für mich nicht ausgeschlossen. Heute kennen junge Leute über Instagram etc oft sehr viele Menschen, wenn auch nur flüchtig oder von Photos.