Coronavirus: Kreis Recklinghausen mit höchster Inzidenz im Regierungsbezirk - Demo gegen Auflagen in Dortmund

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Bürger im Kreis Recklinghausen steigt stark an. Eine kritische Grenze ist schon bei weitem überschritten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Recklinghausen ist am Sonntag erneut gestiegen. Die aktuellen Zahlen des Landeszentrums Gesundheit (LZG) NRW hat die Bezirksregierung Münster am Vormittag veröffentlicht. Im Kreis RE liegt die Inzidenz nun schon bei 87,9. Das ist der höchste Wert aller Kreise und Städte des Regierungsbezirks.

Wie 24VEST.de* in seinem Corona-Newsblog berichtet, gilt inzwischen schon fast das ganze Ruhrgebiet als Risikogebiet - nur die beiden Städte Oberhausen (36,5) und Bottrop (34,9) lagen laut der Statistiken des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Samstag noch unter der kritischen Inzidenz von 50.

Unterdessen will die Initiative „Querdenken“ an diesem Sonntag in Dortmund gegen die Corona-Auflagen demonstrieren. Es seien bis zu 3000 Teilnehmer für eine Kundgebung (14 Uhr) und einen anschließenden Demo-Zug durch die Innenstadt angemeldet, teilte die Polizei mit. (op/dpa) *24VEST.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.