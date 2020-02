Mc Donald's und Co.: Warum die Fritteusen im Kreis Recklinghausen bald stillstehen könnten

Im Kreis Recklinghausen könnte es bei bekannten Fast-Food-Ketten bald zu deutlichen Einschränkungen kommen. Das ist der Grund.

Recklinghausen - 120.000 Menschen arbeiten bundesweit in den Filialen von Starbucks, KFC, Burger King & Co. Allein der Branchenprimus McDonald's betreibt im Kreis Recklinghausen elf Filialen. Meist wird in den Fast-Food-Restaurants nur der Mindestlohn von 9,35 pro Stunde gezahlt. Viele Mitarbeiter kommen deshalb nur mit Zweitjobs und Stütze halbwegs über die Runden. Das soll sich jetzt ändern.

NGG im Kreis Recklinghausen vor neuen Tarifverhandlungen

"Die Wut der Beschäftigten ist groß", weiß Adnan Kandemir von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) um die Streikbereitschaft. Mit einer Lohnforderung von 12 Euro geht NGG in die nächste Runde der Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband Systemgastronomie. Verhandelt wird am 13. und 14, Februar in Stuttgart.

Wie 24VEST.de* berichtet, könnte die Situation auch im Kreis Recklinghausen Auswirkungen haben. Denn auch dort seien Streiks möglich, warnt Kandemir. Daher könnten die Fritteusen auch in dieser Region zeitweise kalt bleiben.

bry / rath

