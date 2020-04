Foto-Fail: Dieses Bild hing sechs Jahre lang am Kühlschrank - bis ein Detail entdeckt wurde

Sechs Jahre soll dieses Bild angeblich an einem Kühlschrank gehangen haben, ohne dass jemand ein bestimmtes Detail bemerkte. Das Internet lacht sich darüber schlapp.

Foto-Fails sind der Renner bei Instagram*, Reddit & Co.

& Co. Der Urheber dieses bestimmten Reddit-Bildes gibt an, das „romantische“ Bild sechs Jahre lang auf seinem Kühlschrank hängen gehabt zu haben.

Ein Detail entging ihm also jahrelang. Sehen Sie es?

München - Es ist eine romantische Geste - Pärchenbilder aufstellen und sich an schöne gemeinsame Zeiten erinnern. In diesem Fall aber hat das Foto die ganz große Runde im Internet gemacht, weil ein Detail jahrelang unentdeckt blieb. Der Nutzer auf Reddit gibt an, es ganze sechs Jahre jeden Tag gesehen zu haben, zuhause, an seinem Kühlschrank.

Schwieriges Such-Foto von Reddit: „Romantik“ wird gestört

Das Foto zeigt ein Teenager-Pärchen. Bestimmt gewinnt es keine Preise der Kategorie „romantischstes Foto ever“, denn die beiden darauf sehen eher so aus, als hätten sie etwas zu viel getrunken. Vielleicht war es aber einfach ein gelungener Abend und die beiden hatten viel Spaß zusammen.

Doch was hätten sie wohl damals gesagt, wenn sie gewusst hätten, dass ein bestimmtes Detail im Hintergrund ihre jugendliche Romantik stört?

Sehen Sie es auch? Pärchen auf dem Reddit-Suchfoto ist gar nicht allein

Vielleicht sehen Sie es nun - genau, die zwei sind gar nicht allein. Zwischen den Küssenden hat sich ein „Foto-Bomber“ geschlichen - jemand, der ein Foto absichtlich torpediert.

Die allermeisten User schütten sich aus vor Lachen. „Es hat ewig gedauert, bis ich das gesehen habe“, kommentiert ein Nutzer.

„Das würde ich sowieso nirgendwo aufhängen“, meint ein anderer.

So oder so - dass er es mit seiner verstohlenen Aktion noch zu Internet-Ruhm bringt, hätte sich der Störenfried wohl in dem Moment kaum träumen lassen.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks. Erfahren Sie hier alles zu Instagram: Zum Beispiel zu Stories oder Hashtags.

Auch dieses Reddit-Bild einer Tiefgarage machte viele Betrachter aufgrund einer mysteriösen Entdeckung stutzig. Ein Strand-Suchbild begeistert bei Reddit die findigen Nutzer. Wenn man „es“ sieht, kommen allerdings auch schnell Sorgen um die Gesundheit der Beteiligten auf.

Als ein Mann ein Selfie mit seinem Baby macht, bemerkt er ein Detail im Hintergrund scheinbar nicht. Es sorgt für Verwirrung.