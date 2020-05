Spiegel an Theke sorgt für Verwirrung - Barkeeper sieht plötzlich ganz anders aus

Das Foto einer Bar sorgt im Internet für Belustigung: Ein Spiegel, der an der Theke angebracht wurde, sollte eigentlich schick aussehen. Doch die Idee ging nach hintern los.

In einem Restaurant wurde ein Foto an einer Bar mit einem witzigen Detail aufgenommen.

an einer Bar mit einem aufgenommen. Nun kursiert das Foto auf dem beliebten Internet-Portal Reddit .

. Die verrückte Perspektive des Fotos belustigt nun zahlreiche Reddit-Nutzer.

Da wurde eine Idee wohl nicht ganz zu Ende gedacht: An der Theke einer Restaurant-Bar wurde ein Spiegel angebracht, der im ersten Moment als äußerst schick erscheint. Doch schon im nächsten dürfte dieser wegen seiner Position wohl eher für Belustigung sorgen. Ungünstig für die Barkeeper hinter der Theke, dafür umso amüsanter für die Gäste vor der Theke - denn diesen besonderen Anblick werden einige Besucher wohl nicht mehr so schnell vergessen.

Lustiges Foto auf Reddit: Spiegel an Theke spielt den Augen einen Streich

Damit nicht nur die Gäste an dem lustigen Anblick teilhaben können, hat nun ein Reddit-User ein Foto davon auf der Plattform hochgeladen, die bekannt ist für Bilder mit lustigen Perspektiven oder mit Details zum Rätseln. Dabei wird ziemlich schnell deutlich, warum man sich hier im Vorfeld besser noch einmal Gedanken hätte machen sollen.

Das Foto zeigt die Theke einer Bar, an deren Vorderseite ein großer Spiegel angebracht wurde. Hinter der Theke steht ein Angestellter und bedient gerade eine Kundin mit einem Getränk. Doch die Lage des Spiegels ist dabei mehr als ungünstig: Denn die Beine der Kundin spiegeln sich logischerweise an der Theke - und schließen somit genau an den Körper des dahinterstehenden Barkeepers an!

Reddit-Foto sorgt für Belustigung im Netz: Barkeeper hat plötzlich neuen Körper

Ein Barkeeper mit Krawatte und Hemd obenrum, dafür Minirock und Pumps untenrum - genau so sieht es dank der lustigen Perspektive aus. Und so blieb das Foto auf Reddit, ähnlich wie das einer Mauer mit seltsamen Detail, auch nicht lange unkommentiert und ging in kürzester Zeit viral: „Der hat wohl beim Trainieren die Beine ausgelassen!“, schrieb beispielsweise ein User unter das Foto. „Da wusste jemand genau, was er tat“, kommentierte ein anderer. Nun, das wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben....

Video: Hier macht ein Roboter die Cocktails

nz