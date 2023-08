„Hühnerställe“: Italiens Polizei entdeckt etliche halblegale Touristen-Unterkünfte und greift durch

Von: Richard Strobl

Urlauber und Einheimische am Strand von Gallipoli im Süden Italiens. (Archivbild) © IMAGO/Zoonar.com/Marco Brivio

In Italien hat die Polizei im beliebten Touristen-Ort Gallipoli etliche sogenannte „Hühnerställe“ entdeckt. Es drohen empfindliche Strafen.

Gallipoli – Das 20.000 Einwohner-Städtchen Gallipoli und die umliegenden Strandorte locken in jedem Sommer Tausende Urlauber aus Italien und der ganzen Welt an. Die Region Apulien ganz im Süden Italiens wartet mit traumhaften Stränden und einem pulsierenden Nachtleben auf – das vor allem auch viele junge Touristen anzieht. Die nehmen für den Trip offenbar nicht nur hohe Preise, sondern auch eine sehr beengte Wohnsituation in Kauf.

Denn nun hat die Guardia di Finanza, die für solche Vergehen in Italien zuständige Polizeibehörde, in Gallipoli etliche überfüllte Urlauber-Unterkünfte entdeckt, die so offenbar niemals hätten vermietet werden dürfen. Von „Case pollaio“, also „Hühnerställen“ spricht man in Italien bei dem Phänomen, das auch in Gallipoli nicht zum ersten Mal vorkommt.

Italien-Urlauber in „Hühnerställen“: Polizei deckt halblegale Unterkünfte auf

Die Polizei fand zahlreiche Fälle, in denen kleine Wohnungen an eine große Zahl junger Touristen vermietet wurden. So seien Appartments mit Platz für bis zu vier Personen und einer Fläche von knapp 60 Quadratmetern an Gruppen von zehn Urlaubern vermietet worden. Diese waren offenbar bereit, dafür sogar noch tief in die Tasche zu greifen: Jede Wohnung wurde demnach für zwischen 1.500 und 5000 Euro pro Woche vermietet.

Entdeckt wurden die „Hühnerställe“ bei behördlichen und steuerlichen Kontrollen bei Touristenvermietungen. 39 solcher „Case pollaio“ wurden einem Bericht der Ansa nach in den Badeorten Baia Verde und Lido San Giovanni gefunden. Darin hielten sich insgesamt 212 junge Touristen aus ganz Italien und dem Ausland auf.

Überfüllte Urlauber-Wohnungen in Italien: Strafen drohen

Jetzt prüfen die Behörden in jedem einzelnen Fall, ob die hygienisch-sanitären Anforderungen – unter anderem in einem Ministerialdekret festgelegt – erfüllt worden sind. Bei Verstößen droht je Person, die einen Grenzwert im Verhältnis zwischen Anzahl der Mieter und Wohnfläche überschreitet, ein Bußgeld von 350 Euro. Zudem können die Wohnungen auch zwangsgeräumt werden, wie unter anderem die Zeitung Repubblica berichtet.

Parallel wird geprüft, ob die Vermietung ordentlich versteuert worden ist. Auch hier drohen gegebenenfalls Strafen. In Apulien schlug man zuvor Alarm, da wegen zu hoher Preise offenbar die Italiener selbst nicht in die Region reisen wollten.