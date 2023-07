Verbot in Italien: Pizza-Hauptstadt sorgt mit Maßnahme für ordentlich Wirbel

Von: Felix Busjaeger

Eine Pizza wird in einem Steinofen gebacken. In Neapel will die Verwaltung nun keine neuen Pizzerien zulassen. (Symbolbild) © IMAGO/Antonio Balasco

Keine neuen Restaurants in historischer Altstadt: Im Süden von Italien wird nun hart beim Massentourismus durchgegriffen. Jetzt trifft es das kulturelle Erbe: die Pizza.

Neapel – Sie ist rund, reichlich mit Mozzarella sowie Tomaten belegt und der Inbegriff der italienischen Küche: die Pizza Napoletana. Während die traditionsreiche Speise in den vergangenen Jahren unzählige Touristen nach Neapel gelockt hat und vermutlich – mit leichter Übertreibung – ebenso viele Pizzerien entstehen ließ, will die Pizza-Hauptstadt jetzt durchgreifen. In den kommenden drei Jahren sollen keine Lizenzen für neue Restaurants, Imbisse oder Fastfood-Lokale erteilt werden. Der Plan von Bürgermeister Gaetano Manfredi: Die Ursprünglichkeit des Stadtzentrums erhalten und dem Massentourismus Herr werden.

Keine neuen Pizzerien mehr: Neapel greift durch und sagt Massentourismus Kampf an

Neapel und die Pizza: Keine andere Region identifiziert sich so sehr mit dem traditionsreichen Gericht, wie die Stadt im Süden von Italien. Das sah auch die UNESCO so und nahm die Pizza Napoletana mit ihrer Zubereitungsart in die Liste der Weltkulturerbe auf. War die Pizza bereits zuvor der Renner bei Touristen, gab es wohl danach kein Halten mehr. Wie der Standard berichtet, konzentrieren sich auf einer Fläche von 1,2 Quadratkilometern im historischen Stadtkern etwa 1500 Gastronomiebetriebe – Tendenz weiter steigend.

Welche Folgen durch einen explodierenden Tourismus drohen, lässt sich seit Jahren im gesamten Mittelmeerraum beobachten. Vielerorts steigen die Mieten, Airbnb-Vermietungen nehmen Überhand und die Einheimnischen werden aus den Städten verdrängt. In Italien ist wohl das bekannteste Beispiel die Lagunenstadt Venedig, doch auch in Spanien oder Portugal gibt es dieselben Probleme. Mitunter kommt es auch zu Grundstücksspekulationen, die die Preise antreiben.

Schutz der Kultur: Gastro-Stopp in Italiens Pizza-Hauptstadt – auch andere Städte haben Probleme

Um einer solchen Entwicklung vorzubeugen, will Neapel auf eine Limitierung der Gastronomiebetriebe in der Innenstadt setzen. Ziel sei es, die Vertreibung von Einheimischen durch den Massentourismus zu verhindern. Das harte Durchgreifen in Neapel wird höchstwahrscheinlich aufstrebenden Gastronomen weniger gefallen, steht allerdings im Trend. Denn nicht nur im Süden von Italien greifen Gemeinden zu drastischen Maßnahmen, um ihre historischen Stadtkerne zu schützen. Derweil drohen auch beim Autofahren in Italien Verbote und Bußgelder, auf die sich Urlauber einstellen müssen.

In der Hauptstadt Rom stehen zwar keine Pizzerien auf der Liste, aber Souvenir-Shops und Mini-Märkte, die der Verwaltung ein Dorn im Auge sind. Mit einem Verbot will man gezielt Buchläden, Antiquitätengeschäfte und handwerkliche Betriebe fördern, wie Watson schreibt. Auch in anderen Städten Italiens wird mit harter Hand gegen Geschäfte vorgegangen, die den Charakter der historischen Altstädte verfälschen könnten. Wie sich das neue Verbot in Neapel auf den Tourismus auswirken wird, bleibt indes abzuwarten. Denn die meisten Gäste kommen in die Heimat der Pizza, um diese in alten neapolitanischen Restaurants zu essen – und die wird es weitergeben.