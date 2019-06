Horror auf Klassenfahrt: Reisebus brennt völlig aus - 65 Schüler an Bord

Eine Klassenfahrt hat für Schüler ein schlimmes Ende gefunden. Auf der Autobahn fing der Reisebus plötzlich Feuer. Der Fahrer reagierte sofort.

Castrop-Rauxel - Mit 65 Schülern an Bord ist ein Reisebus auf der Autobahn 2 in Nordrhein-Westfalen in Brand geraten. Nachdem der Fahrer den Bus am Montagvormittag auf dem Standstreifen stoppte, hätten alle Insassen den Reisebus bei Castrop-Rauxel unverletzt verlassen, berichtete ein Polizeisprecher. Dichter Qualm stieg aus dem Fahrzeug, das ausbrannte. Auch Taschen und Rucksäcke der Realschüler, die sich den Angaben zufolge auf Klassenfahrt befanden, verbrannten.

Reisebus brennt: Schüler müssen psychologisch betreut werden

Die Schüler wurden vom Brandort zurück zu ihrem Schulort nach Herten gebracht und sollten dort psychologisch betreut werden. Die Klassenfahrt fiel nach Angaben der Schulleitung vorerst aus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein technischer Defekt Ursache für das Feuer.

Reisebus in Flammen: Autobahn A2 gesperrt

Die A2 in Richtung Dortmund wurde am Brandort nahe der Anschlussstelle Henrichenburg gesperrt. Es bildete sich ein Stau. Laut Feuerwehr sollte dort in der Mittagszeit wegen der Hitze Wasser an die Menschen in den wartenden Fahrzeugen verteilt werden.

dpa