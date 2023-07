Extrem-Wetter in Deutschland: Jetzt kommt die Hitze-Klatsche

Von: Alina Schröder

Teilen

Heiß, heißer, der Sommer 2023. Ein Ende der Hitze ist in Deutschland die kommenden Tage nicht in Sicht. Im Gegenteil: Am Wochenende folgt die nächste Hitze-Spitze.

Kassel – Den guten alten Ventilator oder eine Klimaanlage wollen viele Menschen dieser Sommertage wohl nicht mehr missen. Das Hitze-Wetter hat Deutschland voll im Griff, neue Temperaturrekorde wurden geknackt und der 9. Juli war der bislang heißeste Tag im Jahr 2023. Die Temperaturen kletterten teils auf über 35 Grad. Nachdem die Hitze eine kleine Verschnaufpause eingelegt hatte und von Unwettern verdrängt wurde, nimmt sie nun nochmal richtig Anlauf.

Wetter in Deutschland: Bis zu 38 Grad – neuer Hitze-Peak am Samstag

Die Wetter-Karte für Deutschland färbt sich zum Wochenende wieder tiefrot. „Es kommt die nächste Hitze-Spitze auf Deutschland zu“, sagte Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Am Freitag (14. Juli) soll eine neue heiße Wetter-Front von Südwesten her, mit Temperaturen von 33 bis 35 Grad, aufziehen. In restlichen Teilen des Landes seien 24 bis 28 Grad denkbar.

Am Samstag (15. Juli) soll es dann besonders heiß werden. 35 bis 38 Grad seien wahrscheinlich. Laut dem Wetter-Experten werde es „extrem drückend und sehr unangenehm.“ Doch auf die Gluthitze könnte schon wieder der große Knall folgen. Kalte Luftmassen strömen laut den Prognosen aus dem Westen ins Land. „Es knallt schon wieder zum Teil mit kräftigen Schauern und Gewittern“, sagte Jung.

Es wird wieder sehr heiß in Deutschland: Am Samstag (15. Juli) soll eine neue Hitze-Spitze erreicht werden. © Montage: Marcel Kusch/dpa/Screenshot/wetteronline.de

Zum Sonntag (16. Juli) soll es mit Temperaturen zwischen 23 und 31 Grad zwar wieder etwas angenehmer werden, das Ende der extremen Hitze-Welle ist es wohl aber noch lange nicht. Besonders im Süden und im Rhein-Main-Gebiet gehe es ab Montag (17. Juli) mit bis zu 33 Grad heiß weiter.

Deutschland schwitzt weiter: Die Wetter-Prognose fürs Wochenende

Donnerstag (13. Juli): Trocken, sonnig-bewölkt, 22 bis 26 Grad

Trocken, sonnig-bewölkt, 22 bis 26 Grad Freitag (14. Juli): Überwiegend bewölkt, 25 bis 35 Grad

Überwiegend bewölkt, 25 bis 35 Grad Samstag (15. Juli): Im Süden und Osten überwiegend sonnig, im Westen Schauer möglich, 30 bis 38 Grad

Im Süden und Osten überwiegend sonnig, im Westen Schauer möglich, 30 bis 38 Grad Sonntag (16. Juli): im Norden Schauer möglich, im Rest des Landes sonnig-bewölkt, 23 bis 31 Grad

im Norden Schauer möglich, im Rest des Landes sonnig-bewölkt, 23 bis 31 Grad Quelle: wetter.net

Temperaturen am Tag und der Nacht: Das Sommer-Wetter knackt Rekorde

Doch nicht nur die Tage, sondern auch die Nächte knacken Rekorde. „Noch nie war eine Tiefsttemperatur an der jeweiligen Wetterstation so hoch gewesen“, so Meteorologe Jung. In Dresden seien nächtliche 24,1 Grad und in Leipzig 23,4 Grad gemessen worden – Allzeitrekorde von Tiefsttemperaturen.

Einige Wetter-Prognosen haben es bereits im Frühjahr vorhergesagt und die Anzeichen verdichten sich allmählich: Es könnte der wärmste Sommer in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnung werden. Auch Experte Jung rechnet nicht mit einem größeren Temperatursturz im August – und trocken soll es bleiben. Von längerfristigen Regenfällen fehle aktuell jede Spur. „Weiterhin große Trockenheit“ und nur wenig Schauer, prognostiziert Experte Jung. Das große Schwitzen geht also weiter. (asc)