Von: Mark Stoffers

Angriff auf einen deutschen Rentner im Österreich-Urlaub: Ein Mann soll diesen an einem Badesee in Tirol mit einem Tretboot mehrfach attackiert haben. Die Polizei ermittelt.

Kramsach – Schock-Moment für einen deutschen Rentner in Österreich. Während in Bundesrepublik diverse Debatten über das Ende der Rente mit 63, ein höheres Renteneintrittsalter und eine Inflationsprämie für Rentner in der Diskussion stehen, sah sich der deutsche Urlauber in Tirol einem Angriff ausgesetzt, der nichts mit seiner Rente zu tun hatte. Laut einer Pressmitteilung der Polizei Tirol hat sich ein Österreicher im Reintaler See einen Spaß daraus gemacht, den Rentner mit einem Tretboot zu überfahren – und zwar mehrfach.

Während „geizige“ Gäste von einem Restaurant im Frankreich-Urlaub auf einer geheimen Liste landen, schwamm der 67-jährige Rentner nach Angaben der Landespolizeidirektion Tirol bereits am Sonntag, 13. August 2023, gegen 17 Uhr in besagtem Tiroler See in Kramsach. Dort näherte sich dem Urlauber aus Deutschland ein Tretboot, das offensichtlich auf ihn zuhielt. Nach den Erkenntnissen der Polizei saß ein Mann am Steuer, während sich ein weiterer – offenbar der Begleiter des Österreichers – im Wasser aufhielt. Dieser habe wohl, den Tretbootfahrer angestachelt, den Rentner mit dem Wassergefährt zu überfahren.

Des Weiteren heißt es in der Polizeimeldung, dass der Steuermann den Anfeuerungsrufen seines Freundes nachgekommen sei und daraufhin versucht habe, den Rentner aus Deutschland drei- bis viermal hintereinander mit dem Tretboot zu überfahren, was ihm wohl auch teilweise gelungen sei.

Rentner-Angriff in Österreich: Deutscher Urlauber in Tirol von Tretboot überfahren – leichte Verletzungen

Durch den Tretboot-Angriff schluckte der Rentner aus Deutschland mehrfach Wasser und konnte sich als Resultat der Attacke des Österreichers kaum noch über Wasser halten. Hinzu kam, dass sich der deutsche Urlauber bei den Versuchen, die wiederholten Angriffe abzuwehren, leichte Verletzungen am rechten Schienbein zuzog.

Drei- bis viermal habe laut einer Polizeimeldung aus Tirol ein Österreicher versucht, einen deutschen Rentner im Reintaler See zu überfahren, was ihm offenbar auch teilweise geglückt sei. © IMAGO / Westend61

Während in Italien eine Revolte an Stränden in einer beliebten Adria-Urlaubsregion tobt, hätte der Österreicher weitere Attacken auf den Rentner wohl erst unterlassen, nachdem der 67-Jährige seinen beiden Männern mit einer Anzeige gedroht hatte, teilte die Polizeidirektion in ihrer Mitteilung weiter mit. Völlig entkräftet und erschöpft, sei der Rentner daraufhin zurück an den Uferrand gelangt. Dort hätten die beiden Männer ihn abermals aufgesucht. Diese mal jedoch, um sich bei ihm zu entschuldigen.

Mehrfache Tretboot-Attacke auf deutschen Rentner in Österreich: Keine Angaben zum Motiv

Einer Jagd der ganz anderen Art sah sich hingegen ein Restaurant-Gast aus Italien im Frankreich-Urlaub ausgesetzt, während der Rentner es sich – trotz der Reue der Österreicher – nicht nehmen ließ, die Polizei wegen des Vorfalls am Reintaler See in Tirol einzuschalten. Diese kam dem Duo daraufhin schnell auf die Spur. Zufolge der Polizeiangaben handelte es sich um zwei Männer aus Österreich im Alter von 37 und 21 Jahren.

Nach übereinstimmenden Angaben lokaler Medien, schienen die Männer alkoholisiert gewesen zu sein. Während Touristen betrunken auf dem Eiffelturm übernachteten, hätten die beiden Österreicher offenbar einen Alkoholtest verweigert. Zu den Motiven, die zu der Tretboot-Attacke auf den Rentner geführt habe, machte die Polizei in der Mitteilung keine Angaben. Weiter hieß es, dass nach Abschluss der Ermittlungen ein Bericht an die zuständigen Behörden folge.