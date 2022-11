Rentnerin aus den USA gewinnt gleich zweimal hinterinander im Lotto

Von: Stefanie Fischhaber

Eine Rentnerin aus Delaware gewann gleich zweimal an einem Tag im Lotto. (Symbolbild) © Imago/Ringo Chiu

Eine Rentnerin aus Delaware hatte das große Los gezogen: Sie zog gleich zwei Gewinnlose an einem Tag. Auch die Lotterie konnte es kaum glauben.

Delaware - Eine Spielerin aus der Stadt Newark im Bundesstaat Delaware hatte gleich doppeltes Glück im Lotto: Sie gewann an einem Tag gleich zwei Lotteriepreise. Am Ende des Tages kam die 70-jährige Rentnerin mit 400.000 Euro nach Hause - und sicherte ihre Rente gleich doppelt ab.

Lotto-Glücksgriff in Delaware: Rentnerin gewinnt zwei Lose an einem Tag

Eine 70-jährige Rentnerin aus Delaware hatte das große Los gezogen: Mit ihrem Schein hatte sie den Hauptgewinn von 100.000 Dollar gewonnen. Der Zeitung The Mirror sagte die 70-Jährige, dies sei der größte Gewinn ihrer bisherigen Spielerkarriere.

Wie die Zeitung berichtet, machte sie sich eine Woche später mit ihrer besten Freundin auf den Weg in die Lotteriezentrale, um ihren Gewinn abzuholen. Zur Feier des Tages kaufte die Gewinnerin gleich noch ein weiteres Los. Auf der Heimfahrt kam dann die Überraschung: Die Dame hatte schon wieder gewonnen.

Gewinn im Lotto vervierfacht: 70-Jährige gewinnt 400.000 Dollar an einem Tag

Es war der „absolute Wahnsinn“, kommentierte die Freundin der Gewinnerin den Moment. Dieses Mal handelte es sich sogar um einen 300.000 Dollar Gewinn. „Als ich später am Tag den 300.000-Dollar-Gewinnschein von Serious Money freirubbelte, saßen wir einfach nur ungläubig da. Es war der absolute Wahnsinn“, zitiert der Mirror die Gewinnerin. Die Dame hatte wohl einen absoluten Glückstag - oder das richtige Sternzeichen.

Auch für die Lotterie war es ein besonderer Tag, an dem sie einer Gewinnerin gleich zweimal eine Freude machen konnte. Die Direktorin der Lotterie gratulierte der Rentnerin und sprach von einem einzigartigen Fall. Den Tag, an dem sie gleich zwei Lose gewann, wird wohl auch die 70-Jährige nicht so schnell vergessen.

Einen richtigen Glückstag hatte auch ein Stahlarbeiter aus Dortmund: Er gewann den Jackpot von 10 Millionen Euro - und kündigte seinen Job. Den höchsten Lottogewinn aller Zeiten erreichte ein Mann in England: Er gewann 185 Millionen Pfund. (sf)