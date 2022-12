Tragischer Skiunfall: Mädchen verunglückt vor den Augen ihrer Familie

Von: Ines Baur

Ein Mädchen verlor die Kontrolle über ihre Ski und verunglückt. Ein Rettungshubschrauber bringt die 12-jährige in eine Klinik (Symbolbild). © Dietmar Mathis/dpa

Ein 12-jähriges Mädchen verunglückt beim Skifahren in Tirol. Das Kind kommt von der Piste ab und prallt gegen einen Baum.

Fügenberg/Austria - Eine 12-jährige, niederländische Skifahrerin ist am Montagnachmittag auf der Talabfahrt im Skigebiet Spieljoch in Fügenberg in Österreich von der Piste abgekommen. Sie hatte offenbar bei einem Fahrfehler das Gleichgewicht verloren und prallte gegen einen Baum, berichtet oe24.at. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind nach Innsbruck in eine Klinik. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Tragisches Skiunglück: 12-jährige verkantete, konnte nicht bremsen und prallt gegen einen Baum

Der Skiunfall ereignete sich im Skigebiet Spieljoch im Zillertal. Wie oe24.at berichtet, wollte die junge Skifahrerin bei einer Gabelung der roten Familienabfahrt im letzten Moment rechts abbiegen. Im Zuge des Manövers verkantete sie und verlor die Kontrolle über ihre Ski. Ohne bremsen zu können fuhr das Mädchen über den Pistenrand hinaus in ein Waldstück. Dort kollidierte sie mit einem Baum. Der Zusammenstoß war derart heftig, dass sie trotz Tragen eines Ski-Helms schwerste Verletzungen davontrug.

Ein weiteres Ski-Drama ereignete sich ebenfalls in der Nähe von Kitzbühel. Zwei deutsche Jugendliche kamen von der Piste ab und stürzten etwa 50 oder 60 Meter tief. Die beiden 17-Jährigen starben bei dem Ski-Unglück in Österreich.

Tragisches Skiunglück: Familie des Mädchens setzt Notrufe ab

Das Mädchen war mit mehreren Personen in dem Skigebiet unterwegs. Unter anderem ihrem Vater, ihrem Onkel und mehreren Cousins und Cousinen. Die Familie, die das Unglück mit ansehen musste, setzte per Handy Notrufe ab. Das Mädchen wurde schließlich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Innsbruck geflogen. Dort erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Keine Opfer beim Lawinenabgang in Lech

Glimpflich ging der Lawinenabgang im Skigebiet Lech/Zürs am Arlberg aus. Bei dem Lawinenunglück wurde ein Skifahrer aus Deutschland teilverschüttet und durch die Lawine schwer verletzt. Die anderen betroffenen Wintersportler aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Bosnien, Kroatien und den USA haben sich nur leicht verletzt oder sind mit einem Schrecken davon gekommen.