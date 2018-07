Familie grillt illegal im Naturschutzgebiet – und fackelt beinah den Wald ab

Trotz extremer Hitze und Waldbrandgefahr hat eine Familie am Mittwoch im Naturschutzgebiet Rheine gegrillt. Wegen ihrer Leichtsinnigkeit mussten Feuerwehr und Polizei anrücken.

Rheine - Am Mittwoch (18. Juli) hatte es sich eine Familie in einem Naturschutzgebiet gemütlich gemacht. Das Ehepaar saß mit seinem Kleinkind oberhalb eines Sees – und macht eine Picknick. Inklusive heißem Grill. Gegen 21 Uhr wurden sie jedoch von einem Mitarbeiter des Nabu-Kreisverbandes auf ein Problem aufmerksam gemacht: Das Grillen an dieser Stelle ist grundsätzlich verboten.

Das liegt nicht nur an Tieren, Flora und Fauna. Sondern an der akuten Gefahrensituation: Derzeit herrscht in weiten Teilen Deutschlands eine hohe Gefahrenstufe für Waldbrände – aufgrund der trockenen Hitze. Zuerst stritt das Ehepaar, packte dann aber seine Sachen und verzog sich aus dem Wald – zuvor kippten die beiden jedoch die noch heißen Kohlen in ein Gebüsch. Die ganze Geschichte lesen Sie bei unseren Kollegen von msl24.de*

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.