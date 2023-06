Starkes Erdbeben erschüttert Urlaubsregion in Kroatien – „Bin aus dem Bett gesprungen“

Von: Sandra Sporer

Teilen

Ein Erdbeben hat Freitagfrüh die kroatische Stadt Dubrovnik erschüttert. Das Epizentrum lag in der Adria und das Beben war bis weit ins Landesinnere spürbar.

Dubrovnik – Um kurz vor sechs bebte in Kroatien, genauer gesagt im Urlaubsort Dubrovnik und der Umgebung die Erde. Das Beben, dessen Epizentrum laut Informationen des European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) in der Adria lag, bereitete vielen Einwohnern und Urlaubern ein sehr abruptes und unschönes Erwachen. Es hatte einen Wert von 4,1 auf der Richterskala.

Erdbeben in Urlaubsregion Dubrovnik in Kroatien

Via Twitter informierte die Organisation EMSC, die Echtzeit-Informationen über Erdbeben bereitstellt, um 5.55 Uhr über das Erdbeben nahe Dubrovnik. Die erste Meldung basierte noch rein auf Berichten. Wenig später, um 5.57 Uhr wurden diese durch seismische Daten bestätigt, wie EMSC in einem weiteren Tweet informierte.

Den Informationen des EMSC zufolge lag das Epizenter des Erdbebens in der Adria, 2 Kilometer östlich des beliebten kroatischen Urlaubsortes. Glücklicherweise handelte es sich zwar um ein deutlich spürbares, aber noch nicht katastrophales Erdbeben. Der Wert auf der Richterskala betrug 4,1. Größere Schäden sind folglich nicht zu erwarten.

Erdbeben in Kroatien war kurz, aber „sehr spürbar“

Dennoch riss die seismische Aktivität in den frühen Morgenstunden einige sehr unsanft aus dem Bett. „Nun, das war ein guter Morgen, den wir nicht brauchten“, schreibt beispielsweise das Nachrichten-Magazin the durbrovnik times über den Vorfall. Immerhin dauerte das Erdbeeben nicht allzu lange an. Ein Kommentar auf der Webseite des EMSC beschreibt es als „kurzes und starkes Beben“. „Ich bin aus dem Bett gesprungen“, lautet ein weiterer Kommentar. „Es dauerte nur kurze Zeit, aber es war sehr spürbar“, schreibt ein Dritter.

Freitagfrüh um 5.55 Uhr gab es ein Erdbeben der Stärke 4,1 vor der Küste des kroatischen Urlaubsortes Dubrovnik. © Eibner Europa/IMAGO

Letzterer Kommentar stammt von einem Nutzer, der sich 178 Kilometer vom Epizentrum des Bebens entfernt befand. Das zeigt, dass das Beben bis weit ins Landesinnere zu spüren war. Der Großteil der Meldungen stammt jedoch aus Dubrovnik und der näheren Umgebung. Bereits gestern bebte die Erde in der italienischen Urlaubsregion Toskana. (sp)