Riesige Hagelkörner, extremer Starkregen! Wetterchaos statt Sommer-Vibes

Frankfurt/Main - Am Wochenende strömten die Menschen in Deutschland an Badeseen, ins Freibad oder ins Eiscafé: Temperaturen knapp an der 30-Grad-Marke brachten erste Sommergefühle in die Städte. Doch in Nordhessen zeigte sich das Wetter von einer anderen extremen Seite: Sturmböen, Starkregen und Hagel! Extratipp.com* berichtet darüber. In Frankenberg in Hessen donnerten fette Hagelkörner auf die Erde: Durchmesser bis zu drei Zentimeter - das kann richtig böse wehtun! Durch das hessische Örtchen Gotsbüten wälzte sich eine Schlammlawine, wie bild.de berichtet. Wetter-Experte Jörg Kachelmann schrieb am Sonntag bei Facebook: "Landkreis Waldeck-Frankenberg (Hessen) - gerade ganz aktuell!"

Teilweise über 5cm hoch der Hagel.

Nordhessen teilweise weiss wie im Winter. @Kachelmann @Kachelmannwettr pic.twitter.com/mBBpOUsjFE — Nordhessenwetter (@WetterNordHE) April 22, 2018

Sonne pur und Starkregen: So war das Wochenende in Hessen

Mit Spitzentemperaturen von bis fast 28 Grad und viel Sonne haben die Hessen ein sommerliches Wochenende mitten im April genießen können. Am wärmsten war es am Samstag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Südhessen und im Rhein-Main-Gebiet: So kamen die Menschen in Darmstadt bei 27,8 Grad gehörig ins Schwitzen, in Michelstadt im Odenwald wurden 27,5 Grad gemessen. In Frankfurt waren es 27,3 und in Offenbach 26,3 Grad.

