Frontal-Crash: 26-jähriger Audi-Fahrer prallt gegen Auto

Rietberg – Der 26-Jährige befand sich am Dienstagnachmittag mit seinem Audi auf der Bokeler Straße in Rietberg. Er war in Richtung Bokel unterwegs. In Höhe der Straße "Am Lannertbach" musste ein Auto gegen 16 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der junge Mann offenbar zu spät. Mit voller Wucht krachte er zunächst gegen den PKW. Das Auto vor ihm fuhr dabei auf einen weiteren Wagen auf. Anschließend geriet der Audi auf einmal in den Gegenverkehr, wie owl24.de* berichtet. Die Einsatzkräfte wurden umgehend alarmiert.

Frontal-Crash in Rietberg – drei Verletzte

Dort stieß der junge Fahrer aus Langenberg mit einem entgegenkommenden PKW zusammen, den ein 20-Jähriger steuerte. Der Aufprall war heftig. Bei dem Unfall in Rietberg wurde der 26-Jährige schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 20-Jährige aus Rietberg wurde leicht verletzt, genauso wie ein 43-jähriger Fahrer, der ebenfalls in der Kollision involviert war. Ein 18-Jähriger bleibt unverletzt. Er konnte seine Fahrt nach dem Frontal-Crash fortsetzen. Die übrigen Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstanden Sachschaden auf rund 20.500 Euro. Während der Aufräumarbeiten musste die Unglücksstelle zeitweise voll gesperrt werden.

