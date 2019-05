Ring am Finger: Michael Wendler kanzelt seine Freundin Laura ab

Auf Instagram präsentieren sie sich unsterblich verliebt. Nun sprach Michael Wendler in einem Interview ganz offen über die Zukunft mit Freundin Laura. Ein Detail sticht Fans dabei ins Auge.

Update vom 7. Mai 2019: Michael Wendler und Freundin Laura verbringen zurzeit ihren ersten gemeinsamen Liebesurlaub auf Mallorca. Im Interview mit RTL plauderte der 46-Jährige nun über seine weiteren Pläne, offenbar kann sich der Schlagersänger nämlich tatsächlich noch ein Kind vorstellen. „Ich hätte gerne noch einen Jungen. Also einen kleinen Wendler. Mega!“, schwärmt der 46-Jährige sichtlich vor der Kamera. Seine Laura, selbst erst frische 18 Jahre alt, hält sich bei der Freude ihres neuen Freundes beschämt den Schal vors Gesicht. Ein klares Baby-Statement für die Zukunft sieht anders aus.

Vielen Fans dürfte innerhalb des Interviews jedoch ein wirklich auffälliges Detail ins Auge stechen. Ein verdächtiger Ring glitzert am Finger der Schülerin, darauf angesprochen spielt Michael Wendler die Situation jedoch herunter. „Nein, wir sind immer noch im Freundschaftsstadium. Hab ich Recht?“, wartet der 46-Jährige die Zustimmung seiner jungen Freundin ab. Doch Laura scheint die Antwort so gar nicht gefallen, etwas verdutzt erklärt sie: „Nein! Das ist ein Liebesring. Es ist kein Freundschaftsring.“ „Ein Liebesring? Okay“, willigt Michael Wendler ein, ganz zur Freude seiner Laura.

Michael Wendler: Freundin Laura trifft Entscheidung - mit diesem Job will sie ihr Geld verdienen

Update vom 6. Mai 2019: Erst vor wenigen Tagen vergoss Wendler-Freundin Laura noch dicke Tränen am Flughafen von Miami - offenbar, weil sie nicht gemeinsam mit ihrem Liebsten in der Business-Class fliegen durfte. Stattdessen war sie auf die Economy-Class gebucht. Ein derartiges Drama soll sich in Zukunft allerdings nicht wiederholen müssen, denn die 18-Jährige hat eine durchaus weise Entscheidung getroffen: Sie will sich einen Job suchen und ihr eigenes Geld verdienen! Das verkündete sie im Interview mit RTL.

Welch großen Stellenwert es für ihn habe, dass seine Freundin auf eigenen Beinen steht, das machte auch der Wendler klar: „Mir ist es schon wichtig, dass ich eine Partnerin an meiner Seite habe, die selbstständig ist. Die nicht von mir abhängig ist. [...] Sie braucht auf jeden Fall ein eigenes Einkommen.“

Wie sie sich das verdienen will, darüber hat sich Laura schon Gedanken gemacht. Während sich andere Gleichaltrige zunächst um Praktika bemühen oder kellnern, fühlt sich Laura zu Anderem berufen. Sie denkt mehr an „dieses Influencer-Ding, das da gerade so modern ist.“ Ganz viele Leute würden ihr schreiben, dass sie sich genau das für Laura vorstellen könnten. Und auch der Einstieg scheint verlockend leicht, denn Laura meint: „Das vergessen auch immer ganz viele, dass man heute nicht immer eine Ausbildung braucht, um Geld zu verdienen“.

Doch Schule schmeißen und es so ganz ohne Ausbildung probieren, das wolle Laura nicht. Da hört sie auch ganz brav auf ihren 28 Jahre älteren Freund, der schon genug Lebenserfahrung gesammelt habe, und ihr deshalb rät: „Beende die Schule und dann haste was.“

Ihre Influencer-Pläne wird Laura vermutlich aber nicht so schnell vergessen, denn „über Instagram kann man heutzutage viel machen und Geld verdienen.“

Klappt das, kann Laura es sich künftig bestimmt leisten, Business-Class zu fliegen - und das dann posten, ganz passend zu ihrem Traumjob.

Michael Wendler: Freundin Laura kommen die Tränen

Update vom 3. Mai 2019: Am 30. April reisten Sänger Michael Wendler (46) und seine Freundin Laura (18) von Miami nach Mallorca. Doch schon vor Boarding fing ein kleines Drama an, darüber berichtet die Bild (Bild Plus).

Laura fing an zu weinen und musste von Michael getröstet werden. Ein Familienvater, der vor Ort war erzählte der Zeitung von dem Vorfall: „Sie fing plötzlich an zu weinen und er tröstete sie immer wieder, nahm sie in den Arm. Wir wussten erst gar nicht, was los war. Bis das Boarding losging und er zuerst, getrennt von seiner Freundin, einsteigen durfte, als die Business-Class aufgerufen wurde. Sie stieg erst später ein, war offensichtlich auf die Economy-Class gebucht.“

Warum die beiden getrennt fliegen mussten, erklärte der Wendler dem Blatt. Ursprünglich hatten sie andere Flüge gebucht. Er wollte erst am 4. Mai nach Europa kommen und Laura sollte hinterher fliegen: „Dann bekam ich den Anruf, dass ich bitte schon drei Tage vorher nach Mallorca kommen soll. Darum buchte ich mir einen Business-Class-Flug von Miami nach Mallorca.“

Wendler weiter: „Laura fand es natürlich schade, dass wir nicht zusammen fliegen. Darum habe ich sie auch auf meinen Flug gebucht, allerdings gab es keine Business-Plätze mehr. Darum ist sie Eco geflogen. Aber so konnten wir wenigstens zusammen fliegen.“

Zu einem echten Drama kam es aber erst später. Das Flugzeug musste in Boston notlanden, weil ein Passagier einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Video: Der Wendler verpasst fast seinen Auftritt

Erstmeldung: Ärger im Paradies? Wendler knallhart: Unromantische Ansage an seine Freundin Laura

New York - Schon ein kurzer Blick auf Instagram lässt unschwer erkennen, wo sich der Wendler und seine Freundin Laura Müller aktuell befinden: Die beiden fühlen sich an so gut wie jeder New Yorker Sehenswürdigkeit zu einem klassisch-kitschigen Pärchen-Tourie-Selfie berufen.

Unromantische Ansage des Wendlers an seine Freundin Laura

Doch so verliebt und turtelig die beiden während ihres Pärchen-Urlaubs in New York auch wirken - die Ansage, die der Wendler seiner Liebsten kürzlich machte, dürfte diese unsanft auf den unromantischen Boden der Tatsachen zurückwerfen.

Denn wenn es um seinen Job geht, sieht der Musiker statt rosarot nur noch Alarmstufe rot: In einem Interview mit RTL ließ der 46-Jährige lapidar durchblicken, worauf seine Wahl fallen würde, wenn er sich entscheiden müsste: "Wenn mein Job leidet durch diese Beziehung, dann muss man sich schon entscheiden", sagt er. "Entweder man wird entspannter und kann damit umgehen oder halt nicht."

Wenn es um seine Fans geht, erwartet der Wendler von seiner Liebsten vollstes Verständnis

Sein Job würde sinngemäß beispielsweise dann leiden, wenn er aus Liebe zu Laura auf den Körperkontakt mit seinen Fans verzichten müsste. „Also wenn sie das nicht erträgt, dass meine Fans auch den Körperkontakt suchen - ich meine jetzt nicht den sexuellen, ich meine jetzt einfach nur den Körperkontakt mit Küsschen und mal Hand schütteln und Umarmung - dann ist es besser für sie zu Hause zu bleiben", so die klaren Worte des Wendlers. Es komme durchaus vor, dass seine weiblichen Fans ihn auch mal auf die Wange küssen - aus Liebe zu Laura werde er auf solche „Zuwendungen“ jedoch sicher nicht verzichten. "Ich kann mir gut vorstellen, dass ich da am Abend danach dann immer nochmal richtig kräftig diskutieren muss", ahnt er im Interview. "Und da habe ich wirklich keine Lust drauf."

Lauras Zweifel an der Unbedarftheit solcher Berührungen kommen übrigens nicht von ungefähr, schließlich ist auch ihre Beziehung aus einer einst „harmlosen“ Begegnung zwischen Musiker und Fan entstanden - der Fan-Kontakt wurde eben schnell enger. Ein offenes Ohr für etwaige Ängste seiner Liebsten hat der 46-Jährige trotzdem nicht. Dies könnte vordergründig daran liegen, dass er auf übliche Nebeneffekte einer Beziehung - wie Diskussionen, um Kompromisse finden - schlicht keine Lust hat.

