Marine-Veteran war im Unglücks-U-Boot: „Mr. Titanic“ tauchte 37 Mal zum legendären Wrack

Von: Jacob von Sass

Teilen

Das Titanic-U-Boot „Titan“ soll implodiert sein. Unter der Toten ist Paul-Henri Nargeolet, ein französischer Tiefseeforscher.

Boston – Seit vergangenen Sonntag (18. Juni) galt das Titanic-U-Boot „Titan“ als verschollen. Nach tagelanger Suche ist jetzt klar, die fünf Abenteurer haben die Expedition in der kleinen Unglücks-Kapsel wohl nicht überlebt. Das Tauchboot soll innerhalb von Millisekunden implodiert sein, was alle Passagiere völlig überraschte. Unter ihnen war auch ein 19-Jähriger, der nur seinem Vater zuliebe an dem Tauchgang zur Titanic teilnahm.

Ebenfalls mit am Bord war der französische Tiefseeforscher und Marine-Veteran Paul-Henri Nargeolet – auch „Mr. Titanic“ genannt. Der 77-Jährige soll das sagenumwobene, versunkene Schiff im Atlantik schon 37 Mal bei Forschungsreisen gesehen haben. Laut des amerikanischen Nachrichtenportals NBC war sich Nargeolet den Risiken der Tauchgänge aber bewusst. Sein Stiefsohn John Paschall sagte in einem Interview: „Als er sich darauf einließ, kannte er die Risiken, die bei dieser Expedition möglich waren.“

Der 77-jährige Tiefseeforscher Paul-Henri Nargeolet starb bei der Implosion der „Titan“. © Vincent Michel

Marine-Veteran Nargeolet war sich Risiken der Expeditionen zur Titanic bewusst

Laut Paschall sei sein Stiefvater „der Weltexperte für die Titanic“ gewesen. Insgesamt habe er die Bergung von mindestens 5000 Artefakten aus dem versunkenen Schiff beaufsichtigt. „Er fühlte sich dort draußen und in jedem Ozean und jedem See oder was auch immer es war, einfach so wohl. Das Wasser war so sehr mit ihm verbunden. Das galt besonders für die Titanic“, so Paschall.

Titanic-Touristen verschollen: Die Bilder zum U-Boot-Drama – und das bisher letzte Foto der „Titan“ Fotostrecke ansehen

Insgesamt habe er Nargeolet als einen „wirklich unglaublichen Stiefvater“ in Erinnerung, der immer respektvoll, liebevoll und lustig gewesen sei. Daher wolle er unter anderem auch erfahren, ob die Betreiberfirma OceanGate das U-Boot richtig gewartet habe und ob man das Unglück hätte verhindern können. Paschall fragt sich: „Wurden alle Sicherheitsverfahren so genau wie möglich eingehalten und gab es irgendwas, was bei einer Inspektion übersehen wurde?“ (Jakob von Sass)