Corona-Risikogebiete: RKI weitet Warnung aus - Region am Goldstrand betroffen

Es mutet als Witz an, wenn zwar Laender wie Spanien u.a. in der EU keine Risikogebiete sein sollen, wohl aber Marokko, nun in 5 Monaten gut 21.000 Infizierte, bei denen es sich hauptsaechlich um Industriearbeiter und ihr Umfeld handelt, 17.000 bereits genesen. In meiner Gegend 1 Fall auf 100.000 Einwohner seit Beginn von Corona. Derzeit haben 68 Menschen in ganz Marokko starke Symptome, 7 werden kuenstlich beatmet. Alle Anderen sind symptomlos, bzw. mit leichten Symptomen.

Mir scheint, es wird nach politischen nicht rationalen Kriterien entschieden. Marokko, 3 Monate strenger Lock Down, Grenzen nach Spanien komplett geschlossen seit 4,5 Monaten. Maskenpflicht mit 30 Euro Strafe, wer keine Maske bei 35-40 Grad auf hat. Wer nicht bezahlt, 1 Monat Gefaengnis.

1.200.000 Tests negativ.

In meiner Stadt, 650.000 Einwohner gibt es 27 Faelle. Wochenlang gab es ueberhaupt keine. Ab und an mal einen Fall. Wir waren trotzdem eingesperrt. Es gibt etliche Gegenden, wo bisher ueberhaupt kein Coronafall auftrat. Wer von dort nach D reisen will, Quarantaene? Geht`s noch Herr Maas? Ich glaube, Ihre Anzuege sind zu klein. Wieso gibt es Fluege in die EU?

Was passiert, wenn Suedamerikaner via Paris einreisen, wie im Fall der suedamerikanischen Landwirtschaftsarbeiter, die die Grossausbrueche in Lerida (katalan LLeida), Aragon und Murcia verursacht haben? Antwort nichts!

Wer aus Madrid kommt, wie das Fussball Team von Fuenlabrada (2. Liga) mit 28 Infizierten, derzeit in einem Hotel in A Corunya in Isolation, wird durchgewunken. Mir scheint, all diese Massnahmen sind ein schlechter Witz. Aktionismus von Dilettanten.

Wuerde ich nach Amsterdam oder Bruessel fliegen und nach D weiter reisen, alles bestens, weder Test noch Quarantaene. Voellig anders, gaebe es einen Direktflug nach Frankfurt. Was soll so etwas? Herr Maas, bitte melden Sie sich,bzw. die SPD und aeussern Sie sich!