Autofahrer fährt achtjährigen Jungen um - dann flüchtet er

Ein Autofahrer hat einen Achtjährigen in Rodgau angefahren und hält nicht mehr an.

Unfall auf Spielstraße

von Christian Weihrauch schließen

Ein achtjähriger Junge will mit seinem Tretroller eine Spielstraße in Rodgau überqueren. Plötzlich kommt ein Auto und fährt ihn an. Die Insassen halten nicht mal an.