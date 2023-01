„Große Überraschung“: Antike Herkules-Statue bei Kanalbauarbeiten entdeckt

Von: Martina Lippl

Eine große Marmorstatue ist bei Bauarbeiten an der Kanalisation in Rom entdeckt worden. Ein Löwenfell lässt auf einen Herkules schließen.

Rom – Bei der Sanierung eines Abwasserkanals in Rom (Italien) ist eine lebensgroße Statue aus einem Graben geborgen worden. Der Fund ist eine große Überraschung, schreibt der Archäologische Park Appia Antica auf seiner Facebookseite.

Wochenlang sei an mehreren Stellen im Scott Park Erde bewegt worden, und zwar ohne einen archäologischen Fund. Dann habe der Park „uns eine große Überraschung geschenkt“. In 20 Meter Tiefe war eine antike Herkules-Statue verborgen.

Herkules-Statue bei Kanalbauarbeiten in Rom entdeckt – Löwenfell gibt Forschern wichtigen Hinweis

Um den Kopf der Marmorstatue ist Löwenfell drapiert. Das weist laut den Archäologen daraufhin, dass die Person als Herkules dargestellt wurde. Nach ersten Vergleichen vermuten die Forscher, dass es sich bei der Figur in Gestalt des Herkules, um den römischen Kaiser Gaius Messius Quintus Traianus Decius, besser bekannt als Decius Trajan handelt. Decius Trajan regierte von 249 bis 251 nach Christus. Er wurde zusammen mit seinem Sohn Erennio Etrusco (Herennius) in der Schlacht von Abrittus zwischen den Römern und Goten getötet. Es war das erste Mal in der römischen Geschichte, dass ein römischer Kaiser in einer Schlacht fiel.

Das bedeutet die „Angstfalten“ im Gesicht der Herkules-Statue

Das Gesicht weise die „Angstfalten“ auf, die auch bei offiziellen Porträts des Decius zu finden sind. Diese „Angstfalten“ stellen demnach, ganz in der Tradition der römischen Porträtmalerei, die Sorgen um das Schicksal des Staates dar. Eine in hohen Ämtern des Imperiums sehr positiv geschätzte Tugend.

2000 Jahre alte Herkules-Statue weist laut Archäologen besondere Merkmale auf

Zu weiteren charakteristischen Merkmalen zählten der spärliche Bart und die Morphologie von Augen, Nasen und Lippen. Der antike Herkules wird nun gründlich gesäubert. Das alles sei eine erste Arbeitshypothese. Nach dem Reinigen würden bestimmt weitere Elemente auftauchen, die das bestätigen oder auf andere Persönlichkeiten hinweisen könnten. Die Wissenschaftler gehen jedoch davon aus, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Prominenten aus der Antike handelt.

