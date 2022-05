Kampfjets bei Flug nach Rom alarmiert: Piloten von Airbus waren plötzlich nicht mehr erreichbar

Von: Nadja Zinsmeister

Auf einem Flug der Gesellschaft ITA von New York nach Rom werden Kampfjets alarmiert, weil beide Piloten plötzlich nicht mehr erreichbar sind. Der Grund hat böse Folgen für einen.

Rom - Man dürfte annehmen, dass bei einem derartig verantwortungsvollen Job genau so etwas nicht passiert, aber ein Pilot der italienischen Fluggesellschaft ITA beweist das Gegenteil: Am 1. Mai ist ein Passagierflugzeug auf dem Weg von New York nach Rom und befindet sich gerade über dem französischen Luftraum, als aus dem Nichts der Kontakt zu beiden Piloten in der Maschine abbricht, wie rtl news zuvor berichtet hatte.

Unfassbarer Vorfall auf Passagier-Flug nach Rom: Beide Piloten schlafen im Cockpit ein

Ganze zehn Minuten lang soll der verantwortliche Fluglotse niemanden aus dem Cockpit erreicht haben und deshalb Alarm ausgelöst haben. So stand aufgrund des plötzlichen Schweigens die Sorge im Raum, dass das Flugzeug, in dem sich zahlreiche Passagiere befanden, möglicherweise von Terroristen übernommen worden war. Der ausgelöste Alarm hätte beinahe zur Folge gehabt, dass Kampfjets gestartet wurden - doch nach den zehn Minuten war der Pilot plötzlich wieder erreichbar.

Nach dem Vorfall habe er offenbar behauptet, dass nichts davon seine Schuld war und der Funk einfach nicht funktioniert habe. Doch die Fluggesellschaft aus Italien findet heraus: Er ist in Wahrheit eingeschlafen. Da der Co-Pilot genau zu diesem Zeitpunkt ebenfalls geschlafen hat, ist der Airbus somit zehn Minuten ohne jegliche Führung im Luftraum unterwegs gewesen. Während der Co-Pilot berechtigterweise schlafen durfte, hätte der Pilot genau deswegen um jeden Preis wach bleiben müssen.

Gegenüber rtl hatte die Fluggesellschaft ITA nach dem Vorfall bekanntgegeben, dass sie den Piloten nach dem Vorfall entlassen haben. Dafür sei das Vertrauensverhältnis durch den Piloten zu sehr beschädigt worden. Die Passagiere haben während des Flugs nichts von dem Vorfall im Cockpit mitbekommen. (nz)