Rostocker Eisbär-Zwillinge heißen Kaja und Skadi

Mitte November waren viele Rostocker wie elektrisiert, als die Nachricht von der Geburt von Eisbär-Zwillingen bekannt wurde. Beide Tiere haben sich prächtig entwickelt.

Rostock - Die Mitte November geborenen Rostocker Eisbär-Zwillinge heißen Kaja und Skadi. Die Namen wurden am Freitagmorgen beim ersten Kontakt mit Besuchern auf der Außenanlage des Polariums bekanntgegeben.

Kaja bedeutet so viel wie die Schöne, oder die Reine und Skadi ist der Name der Göttin der Jagd und des Winters, sagte Zoodirektorin Antje Angeli. Beide Namen haben ihre Wurzeln demnach im nordischen Raum. An der Wahl haben sich den Angaben zufolge mehr als 10 000 Menschen beteiligt.

Nach ihrer Taufe zeigen sich die im November geborenen Eisbär-Zwillinge Kaja und Skadi mit Mutter Sizzel zum ersten Mal den Zoobesuchern. © Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Voraussetzung für den Gang auf die Außenanlage sei gewesen, dass die Jungtiere sicher laufen können, sagte Angeli. Auch bei wildlebenden Eisbären bleibe die Mutter nach der Geburt für etwa drei Monate mit den Jungtieren in der Geburtshöhle.

Wie Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sagte, werden Kaja und Skadi nicht nur Botschafterinnen für eine bedrohte Tierart sein, sondern auch als zwei echte Rostockerinnen die Hansestadt weltweit noch bekannter machen. dpa