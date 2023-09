„Eine der schlimmsten invasiven Arten“: Forscher entdecken 88 Nester von Roter Feuerameise in Italien

Von: Carolin Gehrmann

Die Rote Feuerameise richtet massive Schäden an. Nun ist die invasive Art zum ersten Mal auch in Europa heimisch. Warum ihre Ausbreitung zur Gefahr werden könnte.

Sizilien – Trotz ihrer winzigen Größe ist sie eine der gefährlichsten invasiven Tierarten überhaupt: die Rote Feuerameise. Tausende von ihnen wurden nun von einem Forscherteam auf der italienischen Insel Sizilien entdeckt. Offenbar ist die ursprünglich aus Südamerika stammende Art dort in großer Zahl heimisch geworden – zum ersten Mal in Europa. Den Wissenschaftlern zufolge ist dies eine Folge der Klimaerwärmung.

Während heimische Ameisen zwar lästige Plagegeister im Haushalt sind, die man schnell wieder loswerden will, ist die Rote Feuerameise dagegen eine echte Gefahr. Eine weitere Ausbreitung der Feuerameise wäre in Europa daher fatal.

Rote Feuerameise zum ersten Mal in Europa heimisch – Sie verdrängt andere Arten

Denn die Tiere sind extrem gefräßig und können massive Ernteschäden anrichten. Das Forschungsteam um den Entwicklungsbiologen Mattia Menchetti von der spanischen Universität Pompeu Fabra warnt daher auch vor der invasiven Art und fordert ein koordiniertes Vorgehen – am besten sofort. In Deutschland spielt die Rote Feuerameise noch keine Rolle, wie der Naturschutzbund Deutschland (NABU) auf Anfrage von IPPEN.MEDIA mitteilte.

Die invasive Rote Feuerameise ist in Europa – Was das für Deutschland heißt

Auch für den Menschen können die Tiere eine Gefahr bedeuten. Im Fachjournal Current Biology berichten die Wissenschaftler von ihrer Forschungsarbeit, bei der sie nahe der sizilianischen Stadt Syrakus auf 88 Nester der Ameisen stießen – verbreitet auf einer Fläche von etwa fünf Hektar.

Rote Feuerameisen sind dafür bekannt, dass sie heimische Arten drastisch reduzieren können. So geschah es auch in den USA, wo sich die Art in den 1930er Jahren rasant verbreitete, nachdem sie aus Südamerika eingeschleppt wurde. Durch internationalen Handel und Tourismus siedelte sie sich auch in anderen Ländern wie Japan, China, Australien und Neuseeland an.

Rote Feuerameise ist extrem aggressiv – Ihr Name bedeutet „unbesiegbar“

„Solenopsis invicta ist eine der schlimmsten invasiven Arten“, sagte Menchetti laut Deutscher Presseagentur dpa. „Sie kann sich erschreckend schnell ausbreiten“. Da sie so aggressiv und dominant ist, hat sie einst den lateinischen Beinamen „invicta“, also die „Unbesiegbare“, erhalten.

Der Biss der Feuerameise ist sehr unangenehm für den Menschen. Bei einem Angriff beißt die Rote Feuerameise zunächst zu und spritzt dann Sekret aus ihrem Giftstachel in die Wunde – oft sogar mehrmals direkt hintereinander. Die Substanzen in dem Sekret rufen brennende Hautreaktionen hervor. Für Allergiker bedeutet eine Attacke der Roten Feuerameise im schlimmsten Fall sogar Lebensgefahr.

Biss der Roten Feuerameise: Gift verursacht starke Schmerzen und Pusteln

Anwohner von Syrakus hätten seit 2019 bereits von solchen Beißattacken berichtet, betonen die Forschenden in der Studie. Ein Hinweis darauf, dass die Spezies in der Region schon länger heimisch ist. Auch die hohe Anzahl vorhandener Nester deute darauf hin.

Wie genau die Rote Feuerameise auf die Mittelmeerinsel eingeschleppt wurde, ist nicht bekannt. Nur etwa 13 Kilometer vom Fundort entfernt befindet sich jedoch ein Hafen. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Tiere dort in Kontakt mit dem Festland kamen und sich von da aus landeinwärts ausbreiteten. Zudem sehen sie eine Gefahr für Mittelmeerstädte und Städte mit großen internationalen Häfen.

Rote Feuerameise ist sehr gefräßig – Hafenstädte wie Hamburg könnten künftig bedroht sein

Die Rote Feuerameise breitet sich in Europa aus. © Shotshop/IMAGO

Denn die Ameisen fressen im Grunde alles, selbst vor Ampelanlagen und anderen elektronischen Geräten machen sie nicht Halt, berichtet der Südwestdeutsche Rundfunk SWR. Schäden an Straßen und Gebäuden können die Folge sein. Charakteristisch ist auch ihr besonders aggressives Verhalten. Bei Gefahr fallen sie scharenweise über den Gegner her und verabreichen ihm ihr Gift mit ihrem Biss.

Klimaerwärmung begünstigt die Ausbreitung der Roten Feuerameise in Europa

Bislang konnten die Tiere in Europa noch nicht heimisch werden, da sie eigentlich subtropisches Klima bevorzugen. Im Winter war es ihnen in der Vergangenheit immer zu kalt. Doch die Klimaerwärmung könnte ein Grund sein, warum sie sich nun in Italien ansiedeln konnten, sagen die Forscher.

Nur Neuseeland konnte die Rote Feuerameise wieder ausrotten

Das einzige Land, das die Rote Feuerameise wieder loswerden konnte, ist Neuseeland. An dem dort angewandten mehrjährigen Programm solle man sich jetzt in Italien orientieren, um die invasive Spezies auch in Europa wieder auszurotten. Sonst könnten Hafenstädte wie Rotterdam oder Hamburg künftig gefährdet sein.

Insekten sind weltweit auf dem Vormarsch und erschließen sich neue Lebensräume. Auch Mücken scheinen in diesem Jahr stärker verbreitet zu sein als sonst. Durch Mückenstiche können Krankheiten wie das West-Nil-Virus übertragen werden. Deswegen sollte man Mücken auch am besten mit Hausmitteln fernhalten.