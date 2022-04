Russische Oligarchen-Familie tot in Spanien gefunden - ähnlich mysteriöser Fall zuvor in Moskau

Von: Kai Hartwig

Oligarch Sergej Protosenja neben seiner Frau und der gemeinsamen Tochter. © Screenshot / Facebook/nata.marquise

Im spanischen Lloret de Mar stirbt eine dreiköpfige Oligarchenfamilie unter rätselhaften Umständen. Der Fall weist Parallelen zum Tod eines weiteren Oligarchen auf.

Lloret de Mar – Der mysteriöse Tod einer russischen Familie in Spanien sorgt für Rätselraten. Im auch bei Touristen beliebten Ort Lloret de Mar an der Costa Brava wurden laut einem Bericht von El Punt Avui drei Tote gefunden. Dabei handelt es sich offenbar um den 55-jährigen Oligarchen Sergej Protosenja sowie dessen Ehefrau (53) und die gemeinsame 18-jährige Tochter.

Die Leichen sollen schon am Dienstagnachmittag (19. April) auf Protosenjas Anwesen in Lloret de Mar entdeckt worden sein. Zuvor hatte der in Frankreich lebende 22-jährige Sohn des Russen die Polizei informiert, dass er seine Familie nicht mehr erreichen könne. Protosenjas Vermögen wurde auf rund 400 Millionen Euro geschätzt. Der Oligarch hatte sich als Manager von Novatek, dem größten privaten Energieunternehmen Russlands, einen Namen gemacht.

Mysteriöser Todesfall um Oligarchen: Tötete Sergej Protosenja Frau und Tochter?

Dem El Punt Avui-Bericht zufolge seien die Mutter und Tochter erstochen worden, Protosenja soll erhängt aufgefunden worden sein. Weiter wurde berichtet, dass die örtlichen Behörden in mehrere Richtungen ermittelt. Möglich sei ein erweiterter Suizid, bei dem der Oligarch erst seine Frau und die Tochter und anschließend sich selbst umbrachte. Auch Fremdverschulden, vielleicht durch das organisierte Verbrechen, werde nicht ausgeschlossen.

In weiteren spanischen Medien wird übereinstimmend angegeben, Protosenja habe seine Frau und die gemeinsame Tochter im Schlaf mit einer Axt erschlagen. Danach habe er sich im Garten des Anwesens erhängt. Zudem soll die Polizei am Tatort eine blutverschmierte Axt sowie ein Messer sichergestellt haben.

Allerdings wirft die Version des erweiterten Suizids Fragen auf. Laut El Punt Avui fanden sich an Protosenjas Leiche keine Blutspuren. Ersten Erkenntnissen nach könnte der Oligarch Socken als Handschuhe getragen haben, während er womöglich seine Frau und Tochter tötete. Warum Protosenja bei einem möglichen Doppelmord mit anschließendem Selbstmord Spuren vermeiden wollte, bleibt aber offen.

Weiterer Todesfall um russische Oligarchenfamilie in Moskau nur einen Tag zuvor

Und auch der Umstand, dass sich innerhalb weniger Tage bereits das zweite Todesdrama um die Familie eines Oligarchen ereignet, erscheint rätselhaft. Am Montag (18. April) entdeckte die 26-jährige Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten der Gazprombank ihren Vater tot in dessen Wohnung in Moskau.

Neben der Leiche von Vladislav Avayev wurden dessen Frau Yelena und die 13-jährige Tochter Maria leblos aufgefunden. An allen drei Todesopfern fanden sich Schussverletzungen. Nach Ansicht der Moskauer Polizei spricht viel dafür, dass Avayev zunächst Frau und Tochter erschoss, ehe er die Waffe gegen sich selbst richtete. (kh)